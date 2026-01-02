Hoteles en Coahuila suben tarifas 7 por ciento ante alza de costos laborales

MONCLOVA, COAH.- El sector hotelero de Coahuila inició 2026 con un ajuste promedio del 7 por ciento en las tarifas de hospedaje, una medida que, más que responder a un afán de incremento, busca amortiguar el impacto del alza en los costos laborales y las obligaciones patronales.

Armando de la Garza, secretario general de la Asociación de Hoteles y Hospedaje en Coahuila y comisionado de Turismo de la Cámara de Comercio de Monclova, explicó que el aumento al salario mínimo del 13 por ciento, vigente desde el 1 de enero, genera un efecto en cadena que va más allá del pago directo de sueldos.

“El incremento salarial también eleva las aportaciones al IMSS, Infonavit y las prestaciones obligatorias como vacaciones, aguinaldos y primas. Eso provoca una desproporción entre ingresos y gastos operativos”, señaló.

De acuerdo con el dirigente empresarial, aunque los costos laborales crecieron en dos dígitos, la dinámica de oferta y demanda en la Región Centro del estado solo permite un ajuste moderado en las tarifas, por lo que los hoteleros absorbieron alrededor del 6 por ciento del impacto para no afectar al turismo ni perder competitividad frente a otros destinos.

Advirtió que la presión fiscal y el aumento sostenido de las cuotas patronales están reduciendo de manera significativa los márgenes de utilidad del sector, lo que obliga a operar con mayor cautela durante el año.

Pese a este escenario, la asociación apuesta por estrategias de eficiencia energética y optimización de recursos para evitar nuevos incrementos en la segunda mitad de 2026.

No obstante, De la Garza reconoció que, de mantenerse el crecimiento de la carga tributaria, algunas empresas podrían verse obligadas a frenar inversiones o incluso ajustar sus plantillas laborales.