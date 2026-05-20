“Hoy se siente una Monclova herida”; diputados del PAN exigen declarar Emergencia Económica

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    “Hoy se siente una Monclova herida”; diputados del PAN exigen declarar Emergencia Económica
    Legisladores del PAN señalaron que la crisis de AHMSA mantiene afectada la economía y el empleo en Monclova y la Región Centro. CORTESÍA

Legisladores federales exigieron al Gobierno Federal declarar una Zona de Emergencia Económica para Monclova y la Región Centro, ante las afectaciones derivadas de la crisis de AHMSA

MONCLOVA, COAH.- “A Monclova la han olvidado por el Gobierno Federal en el caso de AHMSA”, expresó Armando Tejeda Cid, diputado federal y secretario de Planeación del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, durante una visita a la ciudad.

En rueda de prensa junto al legislador Theodoros Kalionchiz y aspirantes al Congreso del Estado, señaló que Monclova y la Región Centro atraviesan una severa crisis económica derivada del conflicto de Altos Hornos de México.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/tras-bloqueo-en-la-carretera-57-exobreros-de-ahmsa-son-citados-en-cdmx-por-el-gobierno-federal-PI20828272

Los diputados aseguraron que el cierre de la siderúrgica dejó sin sustento a miles de familias y golpeó al comercio, a las pequeñas empresas y a la actividad productiva de la región.

“Hoy se siente una Monclova herida”, expresó Armando Tejeda, al señalar que actualmente percibe una caída evidente en el movimiento económico y en el ánimo de las familias.

Indicó además que muchos jóvenes han tenido que abandonar la región en busca de oportunidades laborales, principalmente hacia Nuevo León, ante la falta de empleo y certeza económica.

Los legisladores hicieron un llamado urgente al Gobierno Federal para declarar una Zona de Emergencia Económica en Monclova y la Región Centro de Coahuila, tras las afectaciones provocadas por la quiebra de AHMSA.

Durante la rueda de prensa, adelantaron que impulsarán un punto de acuerdo desde la Cámara de Diputados para exigir al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, incorporar la crisis de AHMSA como un tema prioritario en la agenda federal.

“El Gobierno Federal solamente ha sido omiso, como si no hubiera sido parte del problema de ir apretando a este empresario hasta asfixiarlo y que hiciera a esta empresa tronar”, declaró.

También calificaron como “inconcebible” que una empresa del tamaño de AHMSA no haya encontrado inversionistas capaces de mantener activa la producción de acero y las fuentes de empleo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/da-a-luz-en-el-bano-de-su-casa-y-moviliza-a-cuerpos-de-emergencia-en-monclova-FI20823215

Los legisladores recordaron que el Gobierno Federal ha implementado apoyos extraordinarios en otras regiones afectadas por desastres naturales o violencia, por lo que consideraron que Monclova debe recibir atención similar.

“Esto es un desastre económico y Monclova amerita que el Gobierno Federal se enfoque y pueda dar un trato particular al tema”, señalaron.

Entre las propuestas planteadas destacan un seguro de desempleo temporal para trabajadores afectados, fondos de garantía para proveedores, prórrogas fiscales y apoyos especiales para pequeñas y medianas empresas.

Finalmente, Armando Tejeda reiteró que continuarán impulsando acciones desde la Cámara de Diputados para atender la crisis económica que enfrenta la Región Centro.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crisis Económica
Diputados Federales
Diputados Locales

Localizaciones


Monclova

Organizaciones


PAN Coahuila

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Chevrolet Aveo y Groove: el segundo auto más vendido y la SUV más cotizada, así son los vehículos que llegan a GM en Coahuila

Chevrolet Aveo y Groove: el segundo auto más vendido y la SUV más cotizada, así son los vehículos que llegan a Coahuila
Ensayo judicial

Ensayo judicial
true

Rocha Moya, ejemplo vivo de la impunidad en la nefasta 4T
El alto nivel de empleo formal refleja el dinamismo económico de la ciudad.

Fortalecen empleo formal y expansión industrial a Ramos Arizpe
El Aveo es el modelo que más importa General Motors desde Asia al ser uno de los consentidos del mercado mexicano.

Lideran Aveo y Groove importaciones de GM desde Asia para México
La cartelera del FutFest contempla presentaciones musicales de agrupaciones reconocidas y espectáculos homenaje a artistas del regional mexicano y la música popular.

Saltillo vivirá la fiebre mundialista con más de 120 actividades en el FutFest 2026
Dinos de Saltillo permanece en la pelea por los playoffs a una semana del cierre de temporada regular.

Chihuahua albergará el Tazón México IX; así marcha Dinos rumbo a playoffs
El sector de la construcción residencial en EU, que depende en gran medida de la mano de obra migrante, ha comenzado a desacelerarse debido a la escasez de trabajadores especializados tras la intensificación de las deportaciones.

Las deportaciones de Trump están costando empleos a los estadounidenses, según un estudio