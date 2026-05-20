“Hoy se siente una Monclova herida”; diputados del PAN exigen declarar Emergencia Económica

En rueda de prensa junto al legislador Theodoros Kalionchiz y aspirantes al Congreso del Estado, señaló que Monclova y la Región Centro atraviesan una severa crisis económica derivada del conflicto de Altos Hornos de México.

MONCLOVA, COAH.- “A Monclova la han olvidado por el Gobierno Federal en el caso de AHMSA”, expresó Armando Tejeda Cid, diputado federal y secretario de Planeación del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, durante una visita a la ciudad.

Los diputados aseguraron que el cierre de la siderúrgica dejó sin sustento a miles de familias y golpeó al comercio, a las pequeñas empresas y a la actividad productiva de la región.

“Hoy se siente una Monclova herida”, expresó Armando Tejeda, al señalar que actualmente percibe una caída evidente en el movimiento económico y en el ánimo de las familias.

Indicó además que muchos jóvenes han tenido que abandonar la región en busca de oportunidades laborales, principalmente hacia Nuevo León, ante la falta de empleo y certeza económica.

Los legisladores hicieron un llamado urgente al Gobierno Federal para declarar una Zona de Emergencia Económica en Monclova y la Región Centro de Coahuila, tras las afectaciones provocadas por la quiebra de AHMSA.

Durante la rueda de prensa, adelantaron que impulsarán un punto de acuerdo desde la Cámara de Diputados para exigir al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, incorporar la crisis de AHMSA como un tema prioritario en la agenda federal.

“El Gobierno Federal solamente ha sido omiso, como si no hubiera sido parte del problema de ir apretando a este empresario hasta asfixiarlo y que hiciera a esta empresa tronar”, declaró.

También calificaron como “inconcebible” que una empresa del tamaño de AHMSA no haya encontrado inversionistas capaces de mantener activa la producción de acero y las fuentes de empleo.