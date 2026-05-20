Tras bloqueo en la carretera 57, exobreros de AHMSA son citados en CDMX por el Gobierno Federal

Los representantes del movimiento señalaron que el llamado se dio tras las manifestaciones realizadas por trabajadores afectados, quienes continúan exigiendo el pago de finiquitos y una solución definitiva al conflicto derivado de la crisis de AHMSA.

MONCLOVA, COAH.- Luego del bloqueo realizado la semana anterior sobre la carretera federal 57, integrantes de la mesa directiva del Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA fueron citados en la Ciudad de México por autoridades federales, se prevé con el objetivo de abordar la problemática que enfrentan miles de ex obreros de la siderúrgica.

Durante su estancia en la capital del País, parte de la mesa directiva mantiene acercamientos con autoridades relacionadas con la Secretaría del Trabajo y también buscarían reuniones con representantes del Senado, entre ellos el senador Fernando Salazar, para conocer el estado actual del proceso.

“Andan en lo mismo, pedimos que se le dé una solución a este problema”, dijeron los exobreros desde la reunión semanal en Monclova.

Indicaron que muchos extrabajadores llevan más de 4 y hasta 5 años atrapados en el problema, mientras cada año se suman más obreros que alcanzan los 60 años de edad sin recibir el dinero que les corresponde.

Los exobreros reclamaron que no han dejado de exigir el cumplimiento de sus derechos laborales y cuestionaron que la ley no se aplique en beneficio de los trabajadores que permanecen sin pagos.

Además, denunciaron que mientras continúan las demoras legales, cientos de familias enfrentan graves afectaciones económicas debido a la falta de empleo y la ausencia de apoyos reales para quienes quedaron desempleados tras la crisis de la empresa.

Aseguraron que más de 70 trabajadores han fallecido sin recibir sus finiquitos, dejando además a viudas e hijos que dependían económicamente de ellos. También señalaron que existen menores afectados por la suspensión de pensiones alimenticias derivadas del empleo en la acerera.