Tras bloqueo en la carretera 57, exobreros de AHMSA son citados en CDMX por el Gobierno Federal
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Confían que el objetivo del llamado sea para tratar asuntos sobre la problemática que enfrentan con la acerera
MONCLOVA, COAH.- Luego del bloqueo realizado la semana anterior sobre la carretera federal 57, integrantes de la mesa directiva del Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA fueron citados en la Ciudad de México por autoridades federales, se prevé con el objetivo de abordar la problemática que enfrentan miles de ex obreros de la siderúrgica.
Los representantes del movimiento señalaron que el llamado se dio tras las manifestaciones realizadas por trabajadores afectados, quienes continúan exigiendo el pago de finiquitos y una solución definitiva al conflicto derivado de la crisis de AHMSA.
Durante su estancia en la capital del País, parte de la mesa directiva mantiene acercamientos con autoridades relacionadas con la Secretaría del Trabajo y también buscarían reuniones con representantes del Senado, entre ellos el senador Fernando Salazar, para conocer el estado actual del proceso.
“Andan en lo mismo, pedimos que se le dé una solución a este problema”, dijeron los exobreros desde la reunión semanal en Monclova.
Indicaron que muchos extrabajadores llevan más de 4 y hasta 5 años atrapados en el problema, mientras cada año se suman más obreros que alcanzan los 60 años de edad sin recibir el dinero que les corresponde.
Los exobreros reclamaron que no han dejado de exigir el cumplimiento de sus derechos laborales y cuestionaron que la ley no se aplique en beneficio de los trabajadores que permanecen sin pagos.
Además, denunciaron que mientras continúan las demoras legales, cientos de familias enfrentan graves afectaciones económicas debido a la falta de empleo y la ausencia de apoyos reales para quienes quedaron desempleados tras la crisis de la empresa.
Aseguraron que más de 70 trabajadores han fallecido sin recibir sus finiquitos, dejando además a viudas e hijos que dependían económicamente de ellos. También señalaron que existen menores afectados por la suspensión de pensiones alimenticias derivadas del empleo en la acerera.
Los representantes criticaron la lentitud del proceso judicial, asegurando que únicamente reciben nuevas fechas y aplazamientos mientras la situación económica de las familias continúa agravándose en la Región Centro, la Zona Carbonífera y comunidades mineras relacionadas con AHMSA.
Asimismo, rechazaron que el movimiento tenga fines partidistas, luego de los señalamientos surgidos tras las protestas recientes. Indicaron que dentro del grupo existen personas con distintas ideologías políticas, pero aclararon que la lucha principal sigue siendo la defensa de los derechos laborales de losextrabajadores.
Finalmente, reiteraron que mantendrán la exigencia ante las autoridades federales hasta obtener una solución de fondo para los miles de obreros afectados por la crisis de AHMSA