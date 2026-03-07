Impulsan jornada gratuita de mastografías y densitometrías en Frontera

FRONTERA, COAH.- Con el propósito de fortalecer la prevención y el cuidado de la salud femenina en el municipio, la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú anunció el inicio de la Jornada Integral de Salud para las Mujeres 2026, iniciativa que ofrecerá mastografías gratuitas y estudios de densitometría ósea.

La campaña se desarrollará en coordinación con el DIF Municipal de Frontera y tiene como objetivo acercar servicios médicos preventivos a la población femenina, facilitando el acceso a estudios especializados que permitan la detección temprana de enfermedades.

Durante el anuncio, la alcaldesa subrayó que la detección oportuna del cáncer de mama puede marcar la diferencia en la vida de muchas mujeres, por lo que su administración mantiene como una de sus prioridades impulsar programas enfocados en el cuidado de la salud.

“Cuidar la salud de las mujeres es una prioridad. La prevención es la herramienta más importante para detectar a tiempo enfermedades como el cáncer de mama y poder atenderlas de manera oportuna”, expresó.