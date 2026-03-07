Impulsan jornada gratuita de mastografías y densitometrías en Frontera
La Jornada Integral de Salud para las Mujeres 2026 ofrecerá mastografías gratuitas y estudios de densitometría ósea para promover la detección oportuna de enfermedades
FRONTERA, COAH.- Con el propósito de fortalecer la prevención y el cuidado de la salud femenina en el municipio, la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú anunció el inicio de la Jornada Integral de Salud para las Mujeres 2026, iniciativa que ofrecerá mastografías gratuitas y estudios de densitometría ósea.
La campaña se desarrollará en coordinación con el DIF Municipal de Frontera y tiene como objetivo acercar servicios médicos preventivos a la población femenina, facilitando el acceso a estudios especializados que permitan la detección temprana de enfermedades.
Durante el anuncio, la alcaldesa subrayó que la detección oportuna del cáncer de mama puede marcar la diferencia en la vida de muchas mujeres, por lo que su administración mantiene como una de sus prioridades impulsar programas enfocados en el cuidado de la salud.
“Cuidar la salud de las mujeres es una prioridad. La prevención es la herramienta más importante para detectar a tiempo enfermedades como el cáncer de mama y poder atenderlas de manera oportuna”, expresó.
ESTUDIOS PARA DETECTAR OSTEOPOROSIS
La directora del DIF Municipal, Karen Cadena, informó que las actividades iniciarán el lunes 9 de marzo con una brigada de densitometrías óseas, estudios que permiten detectar oportunamente la osteoporosis.
Estos exámenes se realizarán de 9:30 de la mañana a 1:00 de la tarde en las instalaciones del DIF ubicadas en la colonia Borja. El servicio estará disponible únicamente ese día y no será necesario agendar cita, ya que las personas serán atendidas conforme vayan llegando y de acuerdo con la disponibilidad de estudios.
MASTOGRAFÍAS GRATUITAS
Asimismo, del 9 al 13 de marzo se llevará a cabo la jornada de mastografías gratuitas, en un horario de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, mediante una unidad móvil que se instalará en la explanada de la plaza de la colonia Borja, frente a las instalaciones del DIF.
Para realizarse este estudio será necesario agendar cita previamente, ya sea llamando al teléfono 866 635 0842 o acudiendo directamente a las oficinas del DIF Municipal.
Cadena destacó que los estudios serán realizados por personal femenino especializado, lo que permitirá brindar mayor confianza y comodidad a las usuarias que acudan a participar en la campaña.
Finalmente, la directora del DIF agradeció el apoyo de empresas y organismos que colaboran para hacer posible esta jornada de salud, entre los que se encuentran Combugas, Tecnología Ambiental y el Club Rotario de Monclova, quienes contribuyen a acercar estos servicios médicos a la población.