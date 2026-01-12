Incendian camioneta en la colonia Azteca y ponen en riesgo a familia en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un ataque directo al patrimonio y a la seguridad de una familia generó una intensa movilización durante la madrugada en la colonia Azteca, en Monclova, luego de que un sujeto incendiara de manera intencional una camioneta estacionada dentro de una cochera, poniendo en riesgo a una mujer y a sus hijos que se encontraban al interior del domicilio.

Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en la Privada Anáhuac, cuando aún no amanecía. De acuerdo con la información disponible, la propietaria del inmueble escuchó ruidos extraños y golpes provenientes del exterior. Al asomarse, se percató de que su camioneta Ford F-150, color azul rey, estaba envuelta en llamas dentro de la cochera.

Ante la emergencia, la mujer actuó de inmediato para sacar a sus hijos del domicilio, logrando evacuar por la parte posterior de la vivienda, ya que el acceso principal estaba comprometido por el fuego. Las llamas se propagaron rápidamente, alcanzando también parte de la estructura de la casa y generando momentos de tensión entre los vecinos del sector.

El incendio fue reportado al número de emergencias alrededor de las 06:00 horas, lo que movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos y paramédicos. A su llegada, el fuego ya había causado daños totales a la unidad, la cual había sido adquirida apenas días antes. No se reportaron personas lesionadas, aunque los daños materiales fueron considerables.

Vecinos del lugar comenzaron a revisar cámaras de videovigilancia particulares, donde quedó captado el momento en que un sujeto, cubierto con una prenda oscura, llega al domicilio a bordo de una bicicleta. El individuo desciende, ingresa sin dificultad a la cochera y prende fuego directamente a la camioneta, para después huir del sitio pedaleando con tranquilidad.

Con estas imágenes como evidencia, el caso fue turnado ante el Ministerio Público, quedando a cargo de la Agencia de Investigación Criminal el seguimiento de las indagatorias para ubicar al responsable. Hasta el momento, no se ha establecido el motivo del ataque ni se reportan personas detenidas.

La afectada señaló que días antes había notado la presencia sospechosa de una camioneta con vidrios polarizados cerca de su domicilio, situación que ahora forma parte de las líneas de investigación. Mientras tanto, el hecho ha generado preocupación entre los habitantes de la colonia Azteca, quienes consideran el ataque como un acto premeditado que pudo terminar en tragedia.

Las investigaciones continúan para esclarecer plenamente los hechos y deslindar responsabilidades en este incendio intencional que alteró la tranquilidad de la zona durante la madrugada.

(Con información de medios locales)