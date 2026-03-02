Indigna acto en la parroquia Santiago Apóstol de Monclova: hombre entra a hacer sus necesidades en plena misa
Ante la tensión generada, se solicitó la intervención de la Policía Municipal, quienes arribaron para retirar al individuo del sector
MONCLOVA, COAH.- Momentos de indignación, impotencia y asombro se vivieron la tarde de este domingo en la parroquia Santiago Apóstol, ubicada frente a la plaza principal de Monclova, luego de que un hombre que aparentemente vive en situación de calle ingresara al templo y realizara sus necesidades al interior, en plena celebración eucarística.
Los hechos ocurrieron durante la misa de las 13:00 horas, cuando el individuo entró al recinto sin levantar sospechas entre los asistentes. Sin embargo, minutos después se dirigió a una de las capillas laterales —donde se depositan las cenizas de personas fallecidas— adjunta a la entrada y comenzó a orinar, ante la mirada atónita de cientos de fieles que presenciaban la homilía.
La situación generó una inmediata reacción entre los presentes. Uno de los asistentes se levantó de su lugar y se aproximó al sujeto para pedirle respeto por el templo y por las familias cuyos seres queridos descansan en ese espacio, exigiéndole que abandonara el lugar de inmediato.
Tras el incidente, se solicitó el apoyo de la Policía Municipal, cuyos elementos arribaron minutos después en una unidad.
El ambiente al interior de la iglesia se tornó tenso y de consternación, mientras los fieles permanecían impactados por lo ocurrido. La misa concluyó en medio del desconcierto generalizado.
Feligreses manifestaron su molestia señalando que este tipo de situaciones se han vuelto recurrentes, ya que personas en situación de calle ingresan constantemente al templo, en ocasiones para molestar a los asistentes o causar desorden y, en casos más graves como el de este domingo, para realizar sus necesidades en el recinto religioso.
La comunidad católica consideró el hecho como una grave falta de respeto a un espacio sagrado, por lo que pidieron mayor vigilancia para evitar que este tipo de actos se repitan.