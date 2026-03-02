Indigna acto en la parroquia Santiago Apóstol de Monclova: hombre entra a hacer sus necesidades en plena misa

MONCLOVA, COAH.- Momentos de indignación, impotencia y asombro se vivieron la tarde de este domingo en la parroquia Santiago Apóstol, ubicada frente a la plaza principal de Monclova, luego de que un hombre que aparentemente vive en situación de calle ingresara al templo y realizara sus necesidades al interior, en plena celebración eucarística.

Los hechos ocurrieron durante la misa de las 13:00 horas, cuando el individuo entró al recinto sin levantar sospechas entre los asistentes. Sin embargo, minutos después se dirigió a una de las capillas laterales —donde se depositan las cenizas de personas fallecidas— adjunta a la entrada y comenzó a orinar, ante la mirada atónita de cientos de fieles que presenciaban la homilía.

La situación generó una inmediata reacción entre los presentes. Uno de los asistentes se levantó de su lugar y se aproximó al sujeto para pedirle respeto por el templo y por las familias cuyos seres queridos descansan en ese espacio, exigiéndole que abandonara el lugar de inmediato.