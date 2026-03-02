Niña es brutalmente atacada por un perro en Frontera (video)

FRONTERA, COAH.- Una menor originaria del municipio de Frontera, Coahuila, resultó gravemente herida tras ser atacada por un perro de raza pastor belga, en un hecho que ha generado preocupación e indignación entre la comunidad. La madre de la pequeña, identificada como “Ale”, compartió su testimonio a través de redes sociales, donde relató los momentos de angustia que vivieron el pasado viernes alrededor de las 18:27 horas, cuando su hija sufrió severas lesiones en el cuero cabelludo tras el ataque del animal. TE PUEDE INTERESAR: Si se comprueba que hubo extorsión de policías, se sancionará y se dará de baja: Alcalde de Monclova

De acuerdo con su publicación, la menor fue trasladada de urgencia para recibir atención médica e ingresó a cirugía a las 19:00 horas, procedimiento que se prolongó hasta la 01:00 horas. Como resultado de las lesiones, los médicos tuvieron que colocarle un total de 68 puntos en la cabeza.

Actualmente, la niña permanece hospitalizada en el Hospital Amparo Pape de Benavides, donde se reporta estable y en proceso de recuperación bajo el cuidado de especialistas. La madre destacó la atención brindada por el cirujano Medina, el personal de pediatría y todo el equipo médico, quienes —aseguró— han brindado un trato humano y profesional.

Tu navegador no soporta el vÃ­deo de HTML5

En su mensaje, “Ale” describió a su hija como una niña valiente y fuerte, y expresó su agradecimiento a familiares y amigos que han mostrado su apoyo. No obstante, también denunció que, tras el ataque, acudieron inicialmente a la Clínica 9 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Frontera, donde la menor recibió primeros auxilios, pero posteriormente no fue atendida de manera adecuada debido a que no contaban en ese momento con el documento de afiliación, pese a tener el seguro vigente. Debido a esto, tuvieron que trasladarla por sus propios medios al hospital en Monclova. “Hoy vengo a contarles mi testimonio, mi milagro de vida”, escribió la madre, al señalar que estos momentos le han recordado la importancia de valorar y proteger a los hijos. El caso ha causado conmoción en redes sociales, donde usuarios han expresado su solidaridad y han hecho un llamado a reforzar la responsabilidad en el cuidado de mascotas para evitar este tipo de incidentes.

Publicidad