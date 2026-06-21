Inicia Monclova tres obras de pavimentación con inversión superior a 4.8 millones de pesos

Las acciones, desarrolladas del 15 al 21 de junio, forman parte del programa de inversión del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) 2026 y cuentan con el respaldo del Gobierno del Estado que encabeza el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la infraestructura urbana, mejorar la movilidad y brindar vialidades más seguras y funcionales para la ciudadanía, el Gobierno Municipal de Monclova dio inicio a tres obras de pavimentación en distintos sectores de la ciudad, mediante una inversión superior a los 4.8 millones de pesos.

Los trabajos contemplan la pavimentación de la calle Emiliano Zapata, en la colonia Veteranos; la calle Abayes, en la colonia 21 de Marzo; y la calle Margarito Padilla, en la colonia Buenos Aires, beneficiando de manera directa a familias de estos sectores y contribuyendo a mejorar la conectividad urbana.

Durante el arranque de las obras, el alcalde Carlos Villarreal destacó que estas acciones responden al compromiso de su administración de llevar resultados concretos a todos los sectores de la ciudad, mediante proyectos que impacten positivamente en la calidad de vida de la población.

“Seguimos trabajando para que cada inversión se traduzca en beneficios reales para las familias de Monclova. Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez continuaremos impulsando proyectos que mejoran nuestras colonias y fortalecen el crecimiento de nuestra ciudad”, señaló.

El edil subrayó que el mejoramiento de la infraestructura vial representa una herramienta fundamental para fortalecer la competitividad de Monclova, además de ofrecer mayor seguridad y mejores condiciones de movilidad para peatones y automovilistas.

Las obras forman parte de una estrategia integral orientada a modernizar la infraestructura urbana y atender las necesidades prioritarias de la población, impulsando el desarrollo ordenado de la ciudad.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de mantener una coordinación permanente con el Gobierno del Estado y la ciudadanía para continuar construyendo una ciudad con más infraestructura, mejores servicios y mayores oportunidades de desarrollo e inversión.