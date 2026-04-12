Inician contrataciones empresas que crearán mil 400 empleos en Monclova

El alcalde, Carlos Villarreal Pérez, destacó que este proceso marca el inicio de la consolidación industrial en la zona, con la llegada de proveedores vinculados al sector automotriz.

MONCLOVA, COAH.- La empresa Yura Corporation iniciará este mes la contratación de personal para su planta en Monclova , con una proyección de alrededor de mil 400 empleos en la ciudad y la Región Centro.

Por su parte, el director de PRO Monclova, Reginaldo Calderón, informó que tanto Yura Corporation como Doosung Tech ya comenzaron procesos de contratación en áreas administrativas, principalmente en recursos humanos, como paso previo a la integración de personal operativo.

PRODUCCIÓN ENFOCADA EN SECTOR AUTOMOTRIZ

En el caso de Doosung Tech, se contempla una plantilla inicial de entre 170 y 200 trabajadores, con posibilidad de expansión conforme avance la operación.

La compañía se enfocará en la fabricación de componentes electrónicos, específicamente tarjetas para vehículos destinados a Kia Corporation, en su planta ubicada en Georgia, Estados Unidos.

Se prevé que la contratación de personal operativo comience en mayo, mientras que el arranque de producción está proyectado para finales de junio.

Además, la construcción de la nave industrial registra un avance de entre 60 y 70 por ciento, y se espera la llegada de maquinaria en las próximas semanas, lo que permitirá acelerar la puesta en marcha del complejo.

La nave donde se construye dentro del parque industrial desarrollado por el Grupo Industrial Monclova y el Grupo Kickapoo.