Inseguridad sigue en Monclova, ahora saquean recinto del Sindicato Democrático

MONCLOVA, COAH.- El recinto de la Sección 288 del Sindicato Nacional Democrático de los Trabajadores de Altos Hornos de México, (AHMSA), fue saqueado, denunciaron líderes del gremio.

En recientes días, ladrones aprovecharon la ausencia de la Policía del Estado que resguardaba las instalaciones desde el año anterior, y robaron equipos de cómputo y minisplits, entre otros artículos.

Ismael Leija, secretario general del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Conexos, declaró en entrevista para VANGUARDIA, que las instalaciones sindicales se encuentran sin utilizarse desde hace un año, cuando se disputaban la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo de la empresa Altos Hornos de México, con obreros adheridos al sindicato de Napoleón Gómez Urrutia.

Después de esto, la Policía del Estado se quedó a cargo de las instalaciones, vigilando las 24 horas el sitio, sin embargo recientemente los elementos se ausentaron y se cometió el robo.

“Se han robado computadoras, un minisplit y otras cosas más por ahí, no tengo la cantidad, ahora estamos sacando lo que quedó para resguardarlo”, expresó.

El líder sindical afirmó que se reunió con Oscar Pimentel, secretario de Gobierno, para solicitarle se les regresen las instalaciones al gremio, aunque detalló no se puede hacer mucho, debido a que no hay energía eléctrica en las instalaciones y no hay solvencia para pagar el adeudo.