Intenta adolescente quitarse la vida en el baño de su casa tras volver de la secundaria, en Frontera

FRONTERA, COAH.– Una adolescente de 14 años fue trasladada de emergencia a la Clínica 9 del IMSS en Frontera, luego de ser encontrada inconsciente y con heridas en ambas muñecas dentro del baño de su domicilio. Su madre, al percatarse de la situación, la llevó por sus propios medios al hospital, donde logró recibir atención médica oportuna.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 14:30 horas del martes, en una vivienda de la calle Melquiades Ballesteros, en la colonia Occidental. De acuerdo con los primeros reportes policiales, la menor, identificada como Dulce “N”, había llegado a casa tras asistir a la secundaria y se dirigió a bañarse.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Rechazan organizaciones que se reactive el uso del fracking

Su madre, María Guadalupe, de 39 años, notó que su hija tardaba más de lo habitual en salir del baño y decidió revisar. Al abrir la puerta, la encontró tirada en el piso, inconsciente y con heridas sangrantes en las muñecas. Ante la emergencia, la mujer optó por no esperar la llegada de una ambulancia y la trasladó en su propio vehículo hasta la Clínica 9 del IMSS, en la Zona Centro de Frontera.

En el lugar, personal médico brindó atención inmediata y logró estabilizar a la menor, cuyo estado de salud se reportaba como estable al cierre de esta edición. Elementos del Mando Coordinado Policial acudieron al domicilio para tomar conocimiento de los hechos, mientras que la Agencia de Investigación Criminal abrió una carpeta para descartar la intervención de terceros.

De acuerdo con las autoridades, el caso corresponde a un intento de suicidio, por lo que se notificó al área de apoyo psicológico para dar seguimiento tanto a la adolescente como a su familia.

Las instituciones locales recordaron que existen líneas de atención gratuitas para quienes atraviesan crisis emocionales o pensamientos suicidas. La Línea de la Vida, disponible en el 800 911 2000, ofrece ayuda confidencial y disponible las 24 horas del día.

(Con información de medios locales)