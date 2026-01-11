Intentó atropellarla y terminó hospitalizada tras brutal agresión en Monclova

Monclova
/ 11 enero 2026
    Intentó atropellarla y terminó hospitalizada tras brutal agresión en Monclova
    La mujer lesionada fue trasladada de urgencia al Hospital Amparo Pape de Benavides, donde recibió atención médica por las heridas sufridas durante la agresión. FOTO: LIDIET MEXICANO

La agresión ocurrió tras un conflicto de pareja, cuando el hombre reaccionó de forma violenta presuntamente bajo los efectos de sustancias y motivado por un episodio de celos

MONCLOVA, COAH.- Una mujer fue víctima de una agresión física presuntamente perpetrada por su esposo durante la madrugada de ayer en la colonia Estancias de San Juan Bautista, en Monclova, informó la autoridad local.

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en la calle Cedros, donde la mujer, identificada como Sarahí, fue atacada por su pareja sentimental, señalada por testigos como Rafael ¨N¨. Testimonios recabados en el lugar indican que el hombre intentó atropellar a la mujer con un vehículo antes de agredirla físicamente en el interior del inmueble.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: caen 75% las deportaciones de menores en 2025, pero persiste riesgo para no acompañados

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se trasladaron al lugar tras un llamado de auxilio y encontraron a la víctima con múltiples lesiones visibles en el rostro. Además, presentaba dos mordidas en la cintura y una herida en las costillas del lado derecho, producida, según versiones, con un objeto punzocortante. Debido a la gravedad de sus heridas, los socorristas optaron por trasladarla a la sala de urgencias del Hospital Amparo Pape de Benavides para recibir atención médica especializada.

Una vecina, cuya identidad no fue revelada, fue quien brindó apoyo inicial a la víctima. La mujer relató a los agentes que acudieron al sitio que el presunto agresor se encontraba con un comportamiento errático y bajo la influencia de alguna sustancia al momento de la agresión. Antes de retirarse del domicilio, el hombre también habría dañado los neumáticos del automóvil de Sarahí con un cuchillo, lo cual fue corroborado posteriormente.

El vehículo de la afectada mostraba daños en al menos dos llantas, confirmando parte del relato de la testigo. Tras la agresión, el presunto responsable se refugió en una vivienda cercana, resguardado por familiares, quienes impidieron que las autoridades accedieran para su detención, pese a la gravedad de los hechos.

La mujer agredida fue auxiliada inicialmente por la vecina, quien la resguardó y dio aviso a la Policía Municipal. No se reportó la detención del presunto agresor en el momento en que se atendió el incidente, mientras que las autoridades integran la carpeta de investigación correspondiente a fin de determinar responsabilidades.

(Con información de medios locales)

