Intento de suicidio en puente desata operativo policiaco en Monclova

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Monclova
/ 20 abril 2026
    Intento de suicidio en puente desata operativo policiaco en Monclova
    Testigos indicaron que la mujer se encontraba en crisis emocional, llorando y asomándose al vacío, lo que generó alarma entre automovilistas y vecinos. ARCHIVO

La mujer no fue localizada por autoridades en hospitales tras el reporte, por lo que continúan las investigaciones para esclarecer su situación

MONCLOVA, COAH.- Una alerta por un posible intento de suicidio generó una intensa movilización policiaca durante la madrugada del domingo en Monclova, luego de que se reportara a una mujer que presuntamente intentaba arrojarse desde un puente vehicular.

El aviso fue recibido a través de la línea estatal de emergencias 911, lo que activó la respuesta de elementos de Seguridad Pública Municipal, quienes se trasladaron de inmediato al bulevar San José, a la altura de la clínica 86 del IMSS, punto señalado por los testigos.

De acuerdo con los reportes, fue alrededor de la 01:00 horas cuando al menos cuatro unidades policiacas arribaron al lugar. Los oficiales descendieron de las patrullas y se dirigieron hacia la parte superior del puente para tratar de ubicar a la mujer señalada en el reporte.

Sin embargo, pese a la rápida movilización, no se logró localizar a la persona en el sitio, lo que complicó la intervención directa por parte de las autoridades.

Testigos indicaron que momentos antes la mujer se encontraba en una evidente crisis emocional, llorando y con signos de alteración, lo que llamó la atención de quienes transitaban por la zona. Según relataron, la mujer subió al puente y se asomó hacia el vacío, lo que generó temor de que atentara contra su vida.

Personas que se encontraban en el lugar intervinieron inicialmente, entablando diálogo con ella con la intención de tranquilizarla. De acuerdo con estas versiones, lograron persuadirla para que desistiera de su intención.

Posteriormente, familiares de la mujer habrían llegado al sitio, logrando retirarla del puente y trasladarla para recibir atención médica. No obstante, esta versión no pudo ser confirmada de inmediato por las autoridades.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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