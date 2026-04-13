Inundaciones en Frontera, Coahuila, afectan a 25 familias

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Monclova
/ 13 abril 2026
    Inundaciones en Frontera, Coahuila, afectan a 25 familias
    El municipio activó protocolos de atención con diversas dependencias. LIDIET MEXICANO

El agua alcanzó hasta metro y medio dentro de algunas viviendas

FRONTERA, COAH.- Las intensas lluvias registradas en la región provocaron el desbordamiento del arroyo Frontera, así como severas inundaciones que dejaron al menos 25 familias afectadas, principalmente en las colonias Praderas y Borja.

En estos sectores, el agua alcanzó niveles de hasta metro y medio al interior de las viviendas, confirmó la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/lluvias-dejan-afectaciones-en-dos-planteles-de-la-colonia-leandro-valle-en-monclova-JJ19984287

“Tanto en la Borja como en Praderas son inundaciones que siempre que llueve se presentan. Fueron 15 familias en la Borja, más las de Praderas; alrededor de 25 familias las afectadas”, señaló.

En cuanto a las afectaciones, la edil indicó que se han identificado daños en colchones, muebles y algunos electrodomésticos.

No obstante, destacó la responsabilidad de la ciudadanía, que solicitó un plazo para revisar el estado de sus aparatos antes de pedir apoyos, con el fin de determinar cuáles realmente requieren ser reemplazados.

Explicó que el municipio brindará apoyo a las familias afectadas, especialmente en los casos donde se confirme daño total en electrodomésticos como refrigeradores, además de la entrega de artículos básicos como colchones.

La alcaldesa señaló que, ante la contingencia, se activaron los protocolos de atención con la participación de diversas dependencias municipales.

$!Autoridades realizan recorridos y evaluaciones casa por casa para identificar necesidades y afectaciones.
Autoridades realizan recorridos y evaluaciones casa por casa para identificar necesidades y afectaciones. LIDIET MEXICANO

En estas acciones participaron áreas como Seguridad Pública, Transporte y Vialidad, Protección Civil, el DIF Municipal y otras direcciones del Ayuntamiento.

Indicó que las labores de apoyo se realizaron hasta altas horas de la noche durante los días de lluvia y continuaron con recorridos casa por casa para evaluar daños y detectar necesidades.

Asimismo, el área de Servicios Primarios ofreció apoyo para la limpieza de equipos que aún pudieran recuperarse.

La alcaldesa adelantó que se realizará una última revisión en las viviendas para elaborar un listado definitivo de apoyos, con el objetivo de atender de manera puntual las necesidades reales de la población.

Finalmente, señaló que ya se trabaja con especialistas en materia hidráulica para analizar soluciones que ayuden a prevenir este tipo de situaciones, ya que en sectores como Praderas las inundaciones se presentan de manera recurrente cada vez que se registran lluvias intensas.

Asimismo, mencionó que existe un proyecto autorizado para mejorar el sistema de desagüe, aunque aún se evalúa la conexión de un tramo pendiente que podría ser clave para evitar futuras afectaciones. Este proyecto contempla una inversión aproximada de 5 millones de pesos.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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