Lluvias dejan afectaciones en dos planteles de la colonia Leandro Valle en Monclova

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Monclova
/ 13 abril 2026
    Lluvias dejan afectaciones en dos planteles de la colonia Leandro Valle en Monclova
    Los planteles afectados son la primaria “Suzanne Lou Pape” y el Jardín de Niños “Celestín Freinet”. LIDIET MEXICANO

Las afectaciones son materiales y podrán repararse en el transcurso de la semana sin riesgos mayores

MONCLOVA, COAH.- Las intensas lluvias que se registraron durante el pasado fin de semana dejaron afectaciones en dos planteles educativos ubicados en la colonia Leandro Valle: la primaria “Suzanne Lou Pape” y el Jardín de Niños “Celestín Freinet”.

En ambas escuelas se reportaron problemas principalmente por acumulación de agua y daños en infraestructura, destacando la afectación en la barda perimetral del preescolar.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/regresan-mas-de-73-mil-alumnos-a-clases-en-la-region-centro-MG19979317

En el marco del regreso a clases, Abraham Segundo González, subdirector de Servicios Educativos en la Región Centro de Coahuila, informó que como parte de los protocolos se realizaron revisiones en los planteles para detectar posibles desperfectos ocasionados por las lluvias.

Detalló que en el Jardín de Niños “Celestín Freinet” la barda perimetral resultó dañada debido a la acumulación de basura y agua en el área, lo que comprometió su estructura, aunque no colapsó completamente.

Indicó que, tras el reporte, se contó con el apoyo del alcalde Carlos Villarreal, quien a través de Servicios Primarios envió cuadrillas para realizar labores de limpieza en el plantel y atender la situación.

Asimismo, señaló que se llevará a cabo una reunión entre padres de familia y autoridades educativas para definir si las clases continúan de manera normal en el jardín de niños, en tanto se concluyen los trabajos de rehabilitación de la barda, priorizando la seguridad de los alumnos.

$!Abraham Segundo González, subdirector de Servicios Educativos en la Región Centro de Coahuila.
Abraham Segundo González, subdirector de Servicios Educativos en la Región Centro de Coahuila. LIDIET MEXICANO

En cuanto a la primaria “Suzanne Lou Pape”, explicó que se mantiene bajo monitoreo constante debido a que se ubica en una zona donde suele acumularse una gran cantidad de agua durante las lluvias; sin embargo, hasta el momento no se han reportado daños de consideración.

Finalmente, el subdirector destacó que las afectaciones registradas son principalmente materiales y podrán ser atendidas en el transcurso de la semana, ya que la barda —al ser de estructura metálica— podrá ser reparada mediante trabajos de ajuste y soldadura, sin que esto represente un riesgo mayor una vez concluidas las labores.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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