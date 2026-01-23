Investigan abuso contra dos menores en Monclova; presunto responsable aceptó el delito

Monclova
/ 23 enero 2026
    Autoridades reiteraron el llamado a madres y padres de familia para reforzar la vigilancia y protección de niñas, niños y adolescentes. FOTO: ARCHIVO

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación por abuso sexual en agravio de dos menores

MONCLOVA, COAH.- La Fiscalía General del Estado investiga un caso de abuso sexual cometido en agravio de dos menores de edad en Monclova, hecho que ha consternado a la población, luego de que el presunto responsable aceptó haber cometido el delito, confirmó el delegado regional Miguel Ángel Medina.

De acuerdo con la autoridad, el imputado fue presentado ante un juez durante la audiencia inicial, donde se expusieron los datos de prueba correspondientes. En el desarrollo del procedimiento, el presunto responsable reconoció su participación en los hechos, por lo que se determinó su vinculación a proceso y la imposición de prisión preventiva como medida cautelar.

El delegado lamentó lo ocurrido y subrayó la gravedad de este tipo de delitos, reiterando que la prioridad de la Fiscalía es la protección de niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, hizo un llamado a madres y padres de familia para reforzar la supervisión y el cuidado de sus hijas e hijos, a fin de prevenir situaciones de riesgo.

El caso continúa su curso legal conforme a los tiempos establecidos, mientras las autoridades mantienen el seguimiento correspondiente para garantizar justicia a las víctimas.

Temas


Delitos Sexuales

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Organizaciones


FGE

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

Torreón: Actos vergonzosos




