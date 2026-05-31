Investigan muerte de menor; hallazgo de garrapatas activa cerco sanitario en Monclova

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    Investigan muerte de menor; hallazgo de garrapatas activa cerco sanitario en Monclova
    Personal de salud mantiene acciones preventivas en el sector, incluyendo monitoreo de habitantes cercanos y revisión de posibles factores de riesgo relacionados con enfermedades transmitidas por vectores. ESPECIAL

La Secretaría de Salud solicitó estudios clínicos y desplegó acciones preventivas en el sector donde residía el niño de 10 años

MONCLOVA, COAH.- La muerte de un menor de 10 años, residente de la colonia Estancias, en Monclova, mantiene bajo investigación a las autoridades sanitarias de la región, que buscan determinar con precisión la enfermedad que provocó su fallecimiento tras permanecer hospitalizado en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social.

El caso encendió las alertas epidemiológicas debido a que durante las inspecciones realizadas en el entorno familiar fueron localizadas garrapatas, situación que abrió la posibilidad de que el deceso estuviera relacionado con rickettsiosis. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial.

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Para esclarecer las causas del fallecimiento, la Secretaría de Salud solicitó al IMSS el expediente clínico completo del paciente, así como los resultados de los estudios practicados durante su estancia hospitalaria. La información médica será fundamental para establecer un diagnóstico definitivo.

Mientras se obtienen los resultados, brigadas sanitarias desplegaron un operativo preventivo en el sector donde vivía el menor. Las acciones incluyen vigilancia epidemiológica, inspecciones domiciliarias y recorridos en calles aledañas para identificar posibles factores de riesgo.

Las medidas también contemplan labores de fumigación y control de vectores en áreas cercanas al domicilio, además de la revisión de mascotas y animales que pudieran estar expuestos a la presencia de garrapatas.

Personal de salud mantiene monitoreo en el sector con el objetivo de detectar de manera oportuna a personas que presenten síntomas compatibles con enfermedades transmitidas por estos parásitos, especialmente entre familiares y habitantes cercanos a la vivienda del menor.

De acuerdo con la información disponible, la rickettsiosis figura entre las principales líneas de investigación debido a los hallazgos realizados durante las inspecciones sanitarias. No obstante, las autoridades insisten en que únicamente los resultados clínicos y de laboratorio permitirán confirmar o descartar esa posibilidad.

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El fallecimiento ha derivado en un reforzamiento de las acciones preventivas en la zona, mientras especialistas continúan recopilando información médica y epidemiológica relacionada con el caso.

Por ahora, la causa oficial de la muerte permanece sin determinar y las autoridades sanitarias mantienen abiertas las investigaciones para conocer qué originó el deceso del menor.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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