Mueren dos jóvenes calcinados tras estrellarse a alta velocidad contra maquinaria en Torreón
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Una joven de 19 años logró sobrevivir al accidente al salir proyectada del vehículo antes de que este se incendiara, siendo auxiliada por un testigo
TORREÓN, COAH.- Durante la madrugada de este domingo, un fatal percance vial en el cruce de la calle Del Árbol y el bulevar Saltillo 400 cobró la vida de dos personas, quienes quedaron atrapadas en su vehículo tras incendiarse al chocar contra maquinaria pesada, en Torreón.
El automóvil, que circulaba a exceso de velocidad, se proyectó contra equipo destinado a obras de drenaje en la zona, quedando a unos 40 metros del punto de impacto. Refugio ¨N¨, encargado de la vigilancia de las máquinas —un trascabo, una excavadora y una aplanadora—, resultó lesionado al presenciar el estallido en llamas de la unidad.
Frida ¨N¨, de 19 años y pasajera en la parte posterior, logró sobrevivir al salir proyectada del automóvil; un testigo que se encontraba en las inmediaciones intervino para rescatarla. Los otros dos ocupantes no corrieron con la misma suerte y perecieron calcinados.
Por seguridad, un carril permanece cerrado debido a trabajos vinculados con la introducción de una red de drenaje en la zona del accidente. Las autoridades investigan las causas exactas del siniestro y llaman a respetar los límites de velocidad para evitar tragedias similares.