Mueren dos jóvenes calcinados tras estrellarse a alta velocidad contra maquinaria en Torreón

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Coahuila
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    Mueren dos jóvenes calcinados tras estrellarse a alta velocidad contra maquinaria en Torreón
    Autoridades mantienen las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del accidente, registrado en un sector donde actualmente se realizan trabajos para la instalación de una red de drenaje. SANDRA GÓMEZ

Una joven de 19 años logró sobrevivir al accidente al salir proyectada del vehículo antes de que este se incendiara, siendo auxiliada por un testigo

TORREÓN, COAH.- Durante la madrugada de este domingo, un fatal percance vial en el cruce de la calle Del Árbol y el bulevar Saltillo 400 cobró la vida de dos personas, quienes quedaron atrapadas en su vehículo tras incendiarse al chocar contra maquinaria pesada, en Torreón.

El automóvil, que circulaba a exceso de velocidad, se proyectó contra equipo destinado a obras de drenaje en la zona, quedando a unos 40 metros del punto de impacto. Refugio ¨N¨, encargado de la vigilancia de las máquinas —un trascabo, una excavadora y una aplanadora—, resultó lesionado al presenciar el estallido en llamas de la unidad.

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Frida ¨N¨, de 19 años y pasajera en la parte posterior, logró sobrevivir al salir proyectada del automóvil; un testigo que se encontraba en las inmediaciones intervino para rescatarla. Los otros dos ocupantes no corrieron con la misma suerte y perecieron calcinados.

Por seguridad, un carril permanece cerrado debido a trabajos vinculados con la introducción de una red de drenaje en la zona del accidente. Las autoridades investigan las causas exactas del siniestro y llaman a respetar los límites de velocidad para evitar tragedias similares.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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