Reprueba subsecretario de SSP examen de aptitud laboral

El reporte establece que el funcionario no es una persona apta para desempeñar el cargo y se le dio un año a la Secretaría de Seguridad estatal para resolver este problema profesional y laboral.

El subsecretario de Inteligencia en Coahuila, Leonardo Varela, reprobó el examen de aptitudes y conocimiento ante la Secretaria Ejecutiva de Seguridad Pública federal, según fuentes internas.

En tanto, existe la amenaza de que la Federación suspenda el envío de recursos para temas de inteligencia, ante la falta de un responsable con capacidad para cumplir con esta delicada posición.

Fuentes al interior de la dependencia reconocieron que Leonardo Varela es un funcionario de escritorio y dijeron que no se le conoce ningún atributo laboral al frente de la subsecretaría.

Veremos y diremos...

EL VERDE QUIERE IR SOLO

La dirigencia estatal del Partido Verde Ecologista de México busca alternativas políticas para ir solo en la elección del 2027 en Coahuila, aunque en lo nacional siga la alianza con Morena-PT.

Y una de las posibles salidas es designar candidatos únicos en cuatro municipios de la entidad para cumplir con la normativa del Instituto Nacional Electoral.

De aprobarse la decisión, el Partido Verde Ecologista de México, que en Coahuila dirige Refugio Sandoval, designará a sus propios candidatos a diputados federales y alcaldes.

El PVEM coahuilteco decidió explorar separarse de la alianza con la Cuarta Transformación por no estar en sintonía con el comportamiento político de representantes del Partido del Trabajo.

Más vale solo que mal acompañado, dirían los clásicos...

MARCHA OBRERA

Obreros y ex trabajadores de Altos Hornos de México realizarán mañana sábado en Monclova una marcha-mitin como medida de presión para conocer a los postores oficiales de la planta acerera.

La convocatoria es abierta a la ciudadanía, sin distinción de organizaciones, sindicatos, ni partidos políticos, dijo Julián Torres Avalos, líder del Grupo de Defensa Laboral de los trabajadores.

La marcha está programada a iniciar a las 9:00 de la mañana, con salida del monumento al Ave Fénix, rumbo a la plaza principal.

Una vez en la plaza principal, se invitará a varios oradores para que expliquen la situación de la subasta de AHMSA, a realizarse el 25 del mes en curso.

Por el momento solo se conoce que hubo seis interesados en la adquisición de la acería, pero aún no se les informa si las empresas postoras continuaron con el proceso mercantil.

El requisito principal para mantenerse en la lista de posibles compradores era el depósito de 56 millones de dólares como garantía de seriedad.

PREMIAN A NILDA

La periodista Nilda Treviño recibió ayer el Premio Estatal de Periodismo por 30 años de trayectoria de manos del gobernador Manolo Jiménez, en ceremonia conmemorativa.

Con una larga trayectoria en medios impresos y electrónicos, la periodista originaria de la Región Carbonífera sigue dando cátedra a las nuevas generaciones de reporteros y comunicadores.

Nilda era una joven corresponsal del periódico VANGUARDIA cuando la conocí, mientras un servidor reporteaba para el mismo diario, pero en Monclova.

¡Enhorabuena!

CAPA CAÍDA

Varias cabalgatas y eventos públicos se ha perdido la ex alcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, a partir de su reclusión en un penal de Coahuila hace ya más de dos meses.

Mientras tanto, su hermano Tony Flores mantiene un perfil bajo, sin estridencias ni confrontaciones, como estaba acostumbrado cuando aún no le era retirada la diputación local.

“La Florisa” anda de capa caída y en Múzquiz vuelve a ponerse en boga la teoría de que Tania es de la familia Flores Guerra, la única que posee el intelecto y valor para liderar a la parentela.

¿Será?

LA PREGUNTA DE HOY

¿Creen ustedes que el diputado federal, Rubén Moreira Valdez, deba ser acreedor al Premio Estatal de Periodismo en Coahuila ahora en su faceta de columnista y comunicador digital?