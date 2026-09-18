Muere trabajadora de tienda de conveniencia en el Centro de Saltillo

Una mujer de 37 años perdió la vida mientras cumplía con su jornada laboral en una tienda de conveniencia ubicada en el Centro de Saltillo, luego de que presuntamente presentó un intenso dolor en el pecho y se desvaneció. Los hechos se registraron cerca de las 23:00 horas del jueves, cuando Isela Marta Isabel se encontraba trabajando en una tienda Oxxo localizada sobre la calle Ignacio Zaragoza, a un costado de la Plaza de Armas.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer realizaba sus labores cuando comenzó a presentar un fuerte dolor en el pecho y posteriormente se desvaneció frente a sus compañeras de trabajo, quienes, al percatarse de que no respondía, solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia a través del Sistema 911.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al establecimiento y realizaron las maniobras de valoración correspondientes; sin embargo, únicamente pudieron confirmar que la mujer ya no contaba con signos vitales. El fallecimiento provocó la movilización de elementos de seguridad y posteriormente se dio aviso a la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes y determinar las causas del deceso.

Personal de Servicios Periciales acudió al establecimiento para llevar a cabo el procesamiento de la escena y recabar los indicios que serían integrados a la carpeta de investigación. Una vez concluidas las diligencias, las autoridades ordenaron el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se practicaría la necropsia de ley para determinar oficialmente la causa del fallecimiento.