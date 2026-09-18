Nueva esposa de Patrick Clancy le muestra su apoyo a su marido y critica duramente los ataques contra él

Nueva esposa de Patrick Clancy le muestra su apoyo a su marido y critica duramente los ataques contra él

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Miguel Sagnelli
por Miguel Sagnelli

Patrick se ha enfrentado a una avalancha de amenazas y teorías conspirativas infundadas que alegan su participación en la muerte de sus hijos

Internacional
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La nueva esposa de Patrick Clancy criticó duramente los ataques “tan retorcidos” en su contra desde que su ex, Lindsay Clancy, asesinó a sus tres hijos , elogiándolo por ser “el padre más desinteresado y comprensivo”.

La especialista en infertilidad Rachel Danis acompañó al padre afligido en su próxima entrevista para “60 Minutes”, la primera desde que el juicio por asesinato de su ex esposa terminó en un juicio nulo a principios de este mes.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/quien-es-lindsay-clancy-todo-sobre-la-madre-acusada-de-matar-a-sus-3-hijos-CK22931366

Desde que comenzó el juicio en julio, Patrick, de 38 años, que se volvió a casar en abril y ahora vive en la ciudad de Nueva York, se ha enfrentado a una avalancha de amenazas repugnantes y teorías conspirativas infundadas que alegan su participación en la muerte de sus hijos.

“No entiendo cómo han podido distorsionar tanto la historia”, dijo en un fragmento que se emitió en la cadena el viernes por la mañana.

“Pero espero que la gente sepa que Pat es, como ya he dicho, el padre más desinteresado y la pareja más comprensiva”.

También se defendió de quienes han criticado su historia de amor.

“Yo solo era una chica que conoció a un chico que estaba corriendo en Central Park un sábado muy frío. No creo que haya nada de malo en eso”.

Según afirmó su abogado, Patrick ha sido objeto de una “campaña de difamación implacable, cada vez más intensa y destructiva”, alimentada por personas influyentes desequilibradas y aspirantes a famosos, que no hizo más que empeorar después de que el jurado no lograra llegar a un veredicto.

$!Lindsay también se cortó las venas y saltó por la ventana de un segundo piso, quedando paralizada, en un intento de suicidio.
Lindsay también se cortó las venas y saltó por la ventana de un segundo piso, quedando paralizada, en un intento de suicidio. AP

Estos teóricos de la conspiración “parecen empeñados en impulsar sus propios perfiles en las redes sociales y sus posibles ganancias publicando lo que saben que son falsedades flagrantes, como que Patrick estuvo involucrado de alguna manera en la muerte de sus hijos pequeños y otras afirmaciones viles”, dijo el abogado Howard Cooper a Boston 25.

Según Cooper, los ataques han supuesto “amenazas reales para su reputación, su sustento y su vida”.

Entre los atacantes figuraba Lisa Rinna, quien declaró que “Patrick lo hizo” en una nauseabunda publicación de TikTok.

$!En un momento desgarrador durante su entrevista con CBS, Patrick reveló que todavía habla con sus hijos fallecidos.
En un momento desgarrador durante su entrevista con CBS, Patrick reveló que todavía habla con sus hijos fallecidos. AP

Patrick se quedó sin hijos en 2023 después de regresar a su casa en Massachusetts y descubrir que Lindsay había estrangulado a sus tres hijos: Cora, de 5 años, Dawson, de 3 años, y Callan, de 8 meses.

Lindsay también se cortó las venas y saltó por la ventana de un segundo piso, quedando paralizada, en un intento de suicidio.

En un momento desgarrador durante su entrevista con CBS, Patrick reveló que todavía habla con sus hijos fallecidos.

“Hablo con ellos”, dijo Patrick Clancy al corresponsal de CBS, Ross Douthat.

$!El juicio por asesinato de Lindsay, que duró siete semanas, terminó en un juicio nulo el 4 de septiembre después de que el jurado no lograra llegar a un veredicto al final de siete días de deliberación.
El juicio por asesinato de Lindsay, que duró siete semanas, terminó en un juicio nulo el 4 de septiembre después de que el jurado no lograra llegar a un veredicto al final de siete días de deliberación. AP

Cuando le preguntaron qué les decía, respondió: “’Ayúdenme’. Todo el tiempo”.

Su defensa argumentó que debía ser declarada inocente por razón de demencia. Once miembros del jurado coincidieron en que sufría de psicosis posparto grave, pero un miembro disidente impidió que llegaran a un veredicto unánime.

Patrick Clancy ha declarado anteriormente que ha perdonado a Lindsay y que la consideraba enferma, no malvada.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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