Jorge Mtanous se reelige en Canacintra Monclova y prevé mejor año económico

MONCLOVA, COAH.- Jorge Mtanous Falco fue reelecto como presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) Monclova para el periodo 2026-2027, etapa en la que prevé un escenario económico más favorable para la región centro de Coahuila.

Durante su toma de protesta, Mtanous señaló que, si bien los indicadores económicos aún no alcanzan los niveles deseados, existen señales positivas derivadas de la coordinación entre los municipios, el Gobierno del Estado y el sector empresarial, lo que ha permitido mantener el interés por invertir en la región.

Destacó que actualmente hay empresas interesadas en establecerse en Monclova, además de empresarios locales que apuestan por la construcción de naves y bodegas industriales, infraestructura clave para atraer nuevas inversiones y fortalecer la actividad productiva.

El presidente reelecto de Canacintra aseguró que no se percibe una contracción económica, al no observarse cierres de negocios ni restaurantes vacíos, y subrayó que, de acuerdo con información municipal, una empresa ya inició operaciones en la ciudad, otra se encuentra en proceso de instalación y una más podría concretarse en el corto plazo, lo que representaría la generación de hasta cinco mil empleos durante 2026.

“Vienen cosas buenas para Monclova; se vislumbra un año mucho mejor que el anterior”, expresó.