Jorge Mtanous se reelige en Canacintra Monclova y prevé mejor año económico

Monclova
/ 16 enero 2026
    Jorge Mtanous se reelige en Canacintra Monclova y prevé mejor año económico
    Jorge Mtanous Falco rindió protesta para un nuevo periodo al frente de Canacintra Monclova. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

El líder empresarial aseguró que hay señales positivas de inversión y generación de empleo en la región centro

MONCLOVA, COAH.- Jorge Mtanous Falco fue reelecto como presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) Monclova para el periodo 2026-2027, etapa en la que prevé un escenario económico más favorable para la región centro de Coahuila.

Durante su toma de protesta, Mtanous señaló que, si bien los indicadores económicos aún no alcanzan los niveles deseados, existen señales positivas derivadas de la coordinación entre los municipios, el Gobierno del Estado y el sector empresarial, lo que ha permitido mantener el interés por invertir en la región.

TE PUEDE INTERESAR: Las rocas en Coahuila guardan los secretos de esta tierra de dinosaurios

Destacó que actualmente hay empresas interesadas en establecerse en Monclova, además de empresarios locales que apuestan por la construcción de naves y bodegas industriales, infraestructura clave para atraer nuevas inversiones y fortalecer la actividad productiva.

El presidente reelecto de Canacintra aseguró que no se percibe una contracción económica, al no observarse cierres de negocios ni restaurantes vacíos, y subrayó que, de acuerdo con información municipal, una empresa ya inició operaciones en la ciudad, otra se encuentra en proceso de instalación y una más podría concretarse en el corto plazo, lo que representaría la generación de hasta cinco mil empleos durante 2026.

“Vienen cosas buenas para Monclova; se vislumbra un año mucho mejor que el anterior”, expresó.

$!Autoridades y representantes empresariales acompañaron la toma de protesta de la nueva mesa directiva.
Autoridades y representantes empresariales acompañaron la toma de protesta de la nueva mesa directiva. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Con esta reelección, Canacintra Monclova busca dar continuidad a las gestiones enfocadas en la atracción de inversiones, la generación de empleo y el fortalecimiento del sector industrial en la región centro del estado.

Mtanous reiteró que el desarrollo económico requiere trabajo conjunto y diálogo permanente entre el sector productivo, los tres niveles de gobierno, la academia y la sociedad, a fin de crear condiciones que impulsen el crecimiento sostenible, la innovación y el empleo bien remunerado.

Asimismo, hizo un llamado a fortalecer el consumo local, integrar cadenas de valor regionales, apostar por la proveeduría nacional y elevar el contenido mexicano en los procesos productivos, al considerar que la competitividad del país inicia desde las regiones.

TE PUEDE INTERESAR: Activa Gobierno de Coahuila plan laboral tras reajuste en General Motors

A la ceremonia de toma de protesta asistieron autoridades de los tres niveles de gobierno, representantes del sector empresarial y organismos aliados, quienes respaldaron la continuidad de los trabajos de Canacintra en favor del desarrollo industrial de Monclova.

Temas


comercio
empresarios

Localizaciones


Monclova

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Rosa Icela Rodríguez consolida alianza con medios: El derecho a la información es pilar de la democracia

Rosa Icela Rodríguez consolida alianza con medios: El derecho a la información es pilar de la democracia
ARTÍCULO 19 advirtió que la detención y el proceso penal contra Armando Castilla representan un riesgo para la libertad de expresión y podrían tener efectos intimidatorios contra el medio VANGUARDIA

ARTÍCULO 19 exige frenar el uso de procesos judiciales contra Vanguardia y su director Armando Castilla
Intervencionismo inflamable

Intervencionismo inflamable
true

Carta de un marido
true

POLITICÓN Caso contra director de VANGUARDIA alerta al Gobierno Federal por extorsión institucional en NL
Los mecanismos de ahorro popular conocidos como “tandas”, no son, ni serán, un objetivo de fiscalización, afirma el Servicio de Administración Tributaria.

Saltillo: Aclara el SAT que las tandas no serán fiscalizadas
Los aranceles específicos del sector sobre autopartes, madera, madera aserrada y productos de madera taiwaneses también se limitarán al 15%.

EU llega a un acuerdo con Taiwán para reducir aranceles e impulsar inversiones
Salida. El teatro, la música y el arte local protagonizan las actividades culturales del fin de semana en la ciudad.

¿Qué hacer en Saltillo? ‘El Seductor’ con Humberto Zurita y Chantal Andere, tributo a la música de Disney y teatro local