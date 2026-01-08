Joven intenta quitarse la vida tras crisis emocional en Castaños

Monclova
/ 8 enero 2026
    Joven intenta quitarse la vida tras crisis emocional en Castaños
    El intento de suicidio se registró cerca del Rancho Santa Elena, después de que el vehículo en el que viajaba se quedara sin combustible. FOTO: ARCHIVO

La rápida coordinación entre amigos del joven y los cuerpos de emergencia permitió brindar atención inmediata y evitar que las heridas se complicaran

CASTAÑOS, COAH.- La mañana de este jueves, un joven de 18 años intentó quitarse la vida tras sufrir una crisis emocional derivada de una ruptura sentimental, provocándose heridas en las manos con la intención de cortarse las venas, en Castaños.

El hecho fue reportado alrededor de las 06:00 horas sobre la carretera Federal 57, cuando se informó que una persona herida era trasladada en un vehículo particular. Al contactar a un amigo del joven, las autoridades confirmaron que el auto se encontraba detenido en la entrada del Rancho Santa Elena por falta de combustible. Paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Castaños acudieron al lugar para brindar atención inmediata.

En el sitio, Jesús Alberto fue valorado por los socorristas, quienes determinaron que las lesiones eran superficiales y no requerían traslado a un hospital. Las heridas fueron autoinfligidas con una navaja, según los informes recabados en el lugar.

Elementos de Seguridad Pública, junto con Protección Civil y Bomberos, permanecieron en la zona para resguardar al joven y confirmar su estado de salud. Los reportes señalan que la intervención oportuna de los cuerpos de emergencia evitó que la situación se complicara, y Jesús Alberto recibió atención inmediata para estabilizarlo física y emocionalmente.

Fuentes oficiales informaron que el joven se encontraba afectado emocionalmente por la ruptura reciente, lo que lo llevó a tomar esta decisión extrema. Afortunadamente, gracias a la pronta intervención de los socorristas y la rápida coordinación con amigos y autoridades, se logró atender la emergencia sin que se requiriera hospitalización.

Las autoridades mantienen la recomendación de brindar seguimiento psicológico a la víctima para prevenir incidentes similares y garantizar su recuperación emocional. El caso se registró como intento de suicidio y se mantiene bajo supervisión de Protección Civil y Seguridad Pública local.

(Con información de medios locales)

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

