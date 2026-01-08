Joven intenta quitarse la vida tras crisis emocional en Castaños

CASTAÑOS, COAH.- La mañana de este jueves, un joven de 18 años intentó quitarse la vida tras sufrir una crisis emocional derivada de una ruptura sentimental, provocándose heridas en las manos con la intención de cortarse las venas, en Castaños.

El hecho fue reportado alrededor de las 06:00 horas sobre la carretera Federal 57, cuando se informó que una persona herida era trasladada en un vehículo particular. Al contactar a un amigo del joven, las autoridades confirmaron que el auto se encontraba detenido en la entrada del Rancho Santa Elena por falta de combustible. Paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Castaños acudieron al lugar para brindar atención inmediata.

En el sitio, Jesús Alberto fue valorado por los socorristas, quienes determinaron que las lesiones eran superficiales y no requerían traslado a un hospital. Las heridas fueron autoinfligidas con una navaja, según los informes recabados en el lugar.

Elementos de Seguridad Pública, junto con Protección Civil y Bomberos, permanecieron en la zona para resguardar al joven y confirmar su estado de salud. Los reportes señalan que la intervención oportuna de los cuerpos de emergencia evitó que la situación se complicara, y Jesús Alberto recibió atención inmediata para estabilizarlo física y emocionalmente.

Fuentes oficiales informaron que el joven se encontraba afectado emocionalmente por la ruptura reciente, lo que lo llevó a tomar esta decisión extrema. Afortunadamente, gracias a la pronta intervención de los socorristas y la rápida coordinación con amigos y autoridades, se logró atender la emergencia sin que se requiriera hospitalización.

Las autoridades mantienen la recomendación de brindar seguimiento psicológico a la víctima para prevenir incidentes similares y garantizar su recuperación emocional. El caso se registró como intento de suicidio y se mantiene bajo supervisión de Protección Civil y Seguridad Pública local.

(Con información de medios locales)