Juez federal admite solicitud de separación de bienes en concurso mercantil de AHMSA

El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles admitió la demanda incidental promovida por la empresa Solensa, S.A. de C.V., mediante la cual solicita la separación de bienes de la masa concursal dentro del procedimiento de concurso mercantil que enfrenta Altos Hornos de México (AHMSA).

La promoción fue presentada por Miguel Antonio Ortiz Verduzco, apoderado legal para pleitos y cobranzas de Solensa, quien acreditó su personalidad jurídica a través del instrumento público número 37,301, otorgado ante notario público en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

De acuerdo con el auto fechado el 24 de diciembre de 2025, la autoridad judicial resolvió admitir la demanda incidental con fundamento en los artículos 70, 71 fracción VII inciso a), 72 fracción I y 267 de la Ley de Concursos Mercantiles. Asimismo, ordenó dar vista tanto a la comerciante AHMSA como al síndico designado, Víctor Manuel Aguilera Gómez, para que en un plazo de cinco días manifiesten lo que a su derecho convenga.

El juzgado precisó que, en caso de que no exista oposición por parte de las partes señaladas, la separación de bienes solicitada podría decretarse de manera directa.

En el mismo acuerdo, se reconoció como autorizado para actuar en términos amplios al abogado Daniel Abad Escobar Palacios, luego de que se verificara la vigencia de su cédula profesional en el Registro Nacional de Profesionistas.

No obstante, la autoridad judicial aclaró que Solensa, S.A. de C.V. no figura como acreedora reconocida dentro de la sentencia de graduación y prelación de créditos emitida el 15 de noviembre de 2023, motivo por el cual no se autorizó el acceso electrónico al expediente. Únicamente se permitió la notificación del acuerdo por una sola ocasión, a través de los usuarios registrados “MIGUEL1997” y “DanielAEP”.

El acuerdo fue firmado por la jueza Ruth Haggi Huerta García y certificado por la secretaria Marlene Sandra Chávez Reyes, quien dio fe de la incorporación del documento al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Poder Judicial de la Federación.

Con información de El Tiempo.