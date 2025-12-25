Monclova: AHMSA paga más de 70 mil pesos en luz pese a estar sin producción

MONCLOVA, COAH.- A pesar de que la producción de acero en Altos Hornos de México (AHMSA) permanece paralizada desde hace casi tres años, la empresa continúa generando gastos operativos para evitar el deterioro total de sus instalaciones.

Durante el mes de diciembre, la siderúrgica destinó más de 70 mil pesos al pago del servicio de energía eléctrica, de acuerdo con el informe de egresos presentado por el síndico ante el juez del concurso mercantil.

TE PUEDE INTERESAR: Aun con frío, higiene de manos es clave para prevenir enfermedades respiratorias: IMSS Coahuila

El documento detalla que el 10 de diciembre se liquidaron dos recibos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE): uno por 67 mil 926 pesos y otro por 2 mil 216 pesos, correspondientes a distintos contratos activos en la ciudad de Monclova.

Aunque la empresa no registra actividad productiva, estos pagos forman parte de los gastos considerados indispensables para mantener en funcionamiento mínimo su infraestructura administrativa y de seguridad.

La energía eléctrica es utilizada para el resguardo de instalaciones, operación de sistemas de vigilancia, equipos de monitoreo, servidores, conexión a internet y el funcionamiento básico de oficinas donde se da seguimiento al proceso legal y financiero.

Este desembolso se suma a otros compromisos prioritarios, como el pago de nómina, lo que refleja la compleja situación que enfrenta AHMSA: una empresa sin ingresos, pero con obligaciones constantes.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón: Unidad de Prevención y CCI Laguna unen esfuerzos contra la violencia

Mientras no se defina su futuro legal dentro del concurso mercantil, la acerera se mantiene bajo un esquema de gastos de supervivencia, orientado únicamente a conservar lo indispensable y evitar el deterioro total de sus instalaciones.