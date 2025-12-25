Monclova: AHMSA paga más de 70 mil pesos en luz pese a estar sin producción

Monclova
/ 25 diciembre 2025
    Monclova: AHMSA paga más de 70 mil pesos en luz pese a estar sin producción
    Las instalaciones de AHMSA en Monclova continúan consumiendo energía para labores mínimas de seguridad y administración. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Aunque la acerera no opera desde hace casi tres años, mantiene gastos básicos para resguardar instalaciones y dar seguimiento a su proceso legal

MONCLOVA, COAH.- A pesar de que la producción de acero en Altos Hornos de México (AHMSA) permanece paralizada desde hace casi tres años, la empresa continúa generando gastos operativos para evitar el deterioro total de sus instalaciones.

Durante el mes de diciembre, la siderúrgica destinó más de 70 mil pesos al pago del servicio de energía eléctrica, de acuerdo con el informe de egresos presentado por el síndico ante el juez del concurso mercantil.

TE PUEDE INTERESAR: Aun con frío, higiene de manos es clave para prevenir enfermedades respiratorias: IMSS Coahuila

El documento detalla que el 10 de diciembre se liquidaron dos recibos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE): uno por 67 mil 926 pesos y otro por 2 mil 216 pesos, correspondientes a distintos contratos activos en la ciudad de Monclova.

Aunque la empresa no registra actividad productiva, estos pagos forman parte de los gastos considerados indispensables para mantener en funcionamiento mínimo su infraestructura administrativa y de seguridad.

La energía eléctrica es utilizada para el resguardo de instalaciones, operación de sistemas de vigilancia, equipos de monitoreo, servidores, conexión a internet y el funcionamiento básico de oficinas donde se da seguimiento al proceso legal y financiero.

Este desembolso se suma a otros compromisos prioritarios, como el pago de nómina, lo que refleja la compleja situación que enfrenta AHMSA: una empresa sin ingresos, pero con obligaciones constantes.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón: Unidad de Prevención y CCI Laguna unen esfuerzos contra la violencia

Mientras no se defina su futuro legal dentro del concurso mercantil, la acerera se mantiene bajo un esquema de gastos de supervivencia, orientado únicamente a conservar lo indispensable y evitar el deterioro total de sus instalaciones.

Temas


Servicios Públicos
Empresas

Localizaciones


Monclova

Organizaciones


CFE

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La Dra. Leanne Williams (Stanford) lidera el cambio hacia diagnósticos basados en la biología y no solo en síntomas.

Stanford identifica seis tipos de depresión mediante el mapeo de circuitos cerebrales
Image of cute pretty young woman wearing hat and scarf. Looking aside chatting by phone.

Los 50 mejores mensajes para felicitar la Navidad 2025 por WhatsApp
La inversión de Cook envía una señal de apoyo al director ejecutivo de Nike, Elliott Hill.

Tim Cook duplica su apuesta en Nike con compra de 3 mdd en acciones
La reflexión hacia la búsqueda de la Paz, se enfocó en la responsabilidad de buscarla.

Papa León XIV llama a la responsabilidad para la paz global, en su primer mensaje de Navidad
Pino Cósmico, es como llamó la NASA al fenómeno de estrellas que forman la figura; el gas que hay alrededor de ellas, ayuda a generar el tono verde.

Nasa revela imagen de Pino Navideño en el universo a 2 mil 500 años luz
El acuerdo representa la mayor compra de Nvidia en su historia

Nvidia concreta compra histórica de activos de Groq por 20 mmdd
Este es el horario que tendrán Costco y Sam’s durante el 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero.

Costco y Sam’s: Este es el horario especial que tendrán los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero
Comer fuera de casa es una alternativa para quienes trabajan en Navidad o prefieren no cocinar.

Saltillo: Confirman restaurantes que abrirán durante Navidad... aquí te decimos cuáles serán