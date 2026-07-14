Juzgado reconoce a casi 14 mil trabajadores de AHMSA y Minosa; empresa les debe más de 19 mil millones de pesos

Se trata de la primera vez que la autoridad judicial establece de manera oficial cuántos trabajadores tienen derecho a reclamar el pago de salarios y prestaciones pendientes, así como el monto total que la siderúrgica y su filial les adeudan.

MONCLOVA, COAH.- El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles emitió un oficio mediante el cual reconoce oficialmente a 13 mil 907 trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (Minosa) como acreedores laborales dentro del proceso de quiebra de ambas empresas, además de confirmar que la deuda con ellos asciende a 19 mil 248 millones 594 mil 837 pesos.

Del total de trabajadores reconocidos, 9 mil 857 pertenecen a AHMSA, empresa que concentra una deuda laboral de 16 mil 305 millones de pesos. En tanto, Minosa registra 4 mil 050 trabajadores, con un adeudo de 2 mil 943 millones de pesos.

Los montos incluyen salarios que no fueron pagados, aguinaldos, vacaciones, primas de antigüedad, fondos de ahorro y otras prestaciones laborales que quedaron pendientes.

Con este acuerdo, el juzgado valida el padrón definitivo de trabajadores afectados, documento que servirá como base para determinar quiénes tendrán derecho a recibir el pago de sus créditos laborales una vez que se concrete la venta de los bienes de AHMSA y Minosa.

La resolución representa un paso importante dentro del concurso mercantil, ya que deja oficialmente reconocida tanto la lista de trabajadores como la deuda que deberá cubrirse de forma prioritaria con los recursos obtenidos de la liquidación de los activos de ambas empresas.