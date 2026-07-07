Entra TV Azteca en concurso mercantil; inicia proceso de reestructuración

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    Entra TV Azteca en concurso mercantil; inicia proceso de reestructuración
    TV Azteca enfrenta litigios financieros y fiscales, entre ellos reclamaciones de acreedores en EU y disputas con el SAT. CUARTOSCURO

La compañía propiedad de Ricardo Salinas Pliego señaló que la resolución forma parte de un plan de reorganización corporativa, operativa y financiera

El canal mexicano de televisión TV Azteca informó este martes que quedó declarado formalmente en concurso mercantil por una jueza federal, lo que marca el inicio legal de su proceso de reestructuración financiera, con el que busca reorganizar sus pasivos y la continuidad de sus operaciones.

La compañía, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, señaló en un comunicado que la resolución la emitió la jueza Primera de Distrito de Concursos Mercantiles y forma parte de la estrategia de reorganización corporativa, operativa y financiera que había anunciado previamente.

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“Esta resolución marca el inicio formal del proceso previsto en la Ley de Concursos Mercantiles y permitirá avanzar en la reorganización ordenada de los pasivos de la empresa, preservando la continuidad de sus operaciones y fortaleciendo su posición financiera de largo plazo”, indicó la compañía.

La decisión representa un nuevo capítulo en el proceso que TV Azteca inició en febrero, cuando anunció que recurriría voluntariamente al concurso mercantil como una herramienta legal para sanear sus finanzas y ordenar integralmente sus obligaciones financieras.

En ese momento, la empresa argumentó que enfrentaba un entorno adverso derivado de las profundas transformaciones en la industria televisiva y publicitaria.

También señaló factores extraordinarios, como el pago de más de 3.800 millones de pesos (unos 211 millones de dólares al tipo de cambio de entonces) por licencias de espectro en 2018 y los efectos de la pandemia de covid-19 sobre la inversión publicitaria.

La televisora agregó entonces que desde 2021 trabajaba en la reorganización de sus compromisos financieros, incluidos adeudos en moneda extranjera, mediante negociaciones con acreedores.

El concurso mercantil, equivalente a un proceso de insolvencia supervisado judicialmente, busca facilitar acuerdos entre empresas y acreedores para reestructurar deudas sin interrumpir operaciones.

TV Azteca aseguró que continuará las siguientes etapas del procedimiento “con la misma convicción y visión de futuro” que han guiado la estrategia desde su inicio y reiteró su compromiso con sus audiencias, colaboradores, clientes y accionistas.

La compañía enfrenta además diversos litigios financieros y fiscales, entre ellos reclamaciones de acreedores en Estados Unidos y disputas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en un contexto de presión sobre su situación financiera.

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