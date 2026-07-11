La cabalgata más norteña de Coahuila reúne a miles de familias y jinetes en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Entre el sonido de las herraduras, la música norteña y el ambiente festivo que se respiró en cada calle, la tradicional Cabalgata de San Buenaventura volvió a reunir a miles de jinetes, familias y visitantes de distintas regiones de Coahuila y del sur de Texas.

La celebración se consolidó nuevamente como la cabalgata más norteña del estado, al convertirse en un espacio de convivencia donde se mezclaron las raíces vaqueras, la identidad regional y el orgullo de preservar una de las tradiciones más representativas de la Región Centro-Desierto.

La reina de la Feria de San Buenaventura 2026, María Fernanda Palos, junto con la princesa Marifer, la duquesa Melanie y la Flor del Ejido, Nahomi Ailed, encabezaron la bienvenida al gobernador Manolo Jiménez Salinas, invitado especial de esta emblemática tradición.

A su llegada, el mandatario estatal fue recibido por el alcalde Javier Flores Rodríguez y su esposa, la presidenta honoraria del DIF Municipal, Niria Isabel Ayala, quienes, a caballo, agradecieron el respaldo del Gobierno del Estado para fortalecer las costumbres que dan identidad a la región.

Durante su mensaje, el gobernador destacó la importancia de mantener vivas las tradiciones que unen a las comunidades y resaltó las condiciones de seguridad que permiten que este tipo de eventos se desarrollen en un ambiente familiar.

Al ritmo de la Banda Tierra Brava, autoridades y cabalgantes iniciaron el recorrido por las principales calles del municipio, donde miles de familias se dieron cita para presenciar el paso de los contingentes y disfrutar de una de las festividades más esperadas del año.

El alcalde Javier Flores Rodríguez subrayó que la Cabalgata de San Buenaventura se ha convertido en un referente estatal por su capacidad de convocatoria y por la participación entusiasta de las familias.

“La Cabalgata de San Buenaventura es reconocida como la más norteña de Coahuila. Miles de familias se suman decorando sus espacios, vistiendo prendas muy representativas y participando al estilo del Festival Vaquero Coahuila. Este año, además, las familias y negocios sorprendieron con creativas decoraciones alusivas al 81 aniversario de la Feria”, expresó.