La cabalgata más norteña de Coahuila reúne a miles de familias y jinetes en San Buenaventura

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Monclova
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    La cabalgata más norteña de Coahuila reúne a miles de familias y jinetes en San Buenaventura
    Como parte de los festejos, se rifaron monturas, artículos ecuestres y boletos para participar en el sorteo de una camioneta RAM dentro del Festival Vaquero Coahuila 2026. LIDIET MEXICANO

Cabalgantes participaron en la tradicional Cabalgata de San Buenaventura, que reunió a visitantes de todo Coahuila y del sur de Texas en una de las celebraciones más emblemáticas del estado

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Entre el sonido de las herraduras, la música norteña y el ambiente festivo que se respiró en cada calle, la tradicional Cabalgata de San Buenaventura volvió a reunir a miles de jinetes, familias y visitantes de distintas regiones de Coahuila y del sur de Texas.

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La celebración se consolidó nuevamente como la cabalgata más norteña del estado, al convertirse en un espacio de convivencia donde se mezclaron las raíces vaqueras, la identidad regional y el orgullo de preservar una de las tradiciones más representativas de la Región Centro-Desierto.

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$!Miles de jinetes recorrieron las principales calles de San Buenaventura durante la tradicional cabalgata, considerada la más norteña de Coahuila.
Miles de jinetes recorrieron las principales calles de San Buenaventura durante la tradicional cabalgata, considerada la más norteña de Coahuila. LIDIET MEXICANO

La reina de la Feria de San Buenaventura 2026, María Fernanda Palos, junto con la princesa Marifer, la duquesa Melanie y la Flor del Ejido, Nahomi Ailed, encabezaron la bienvenida al gobernador Manolo Jiménez Salinas, invitado especial de esta emblemática tradición.

A su llegada, el mandatario estatal fue recibido por el alcalde Javier Flores Rodríguez y su esposa, la presidenta honoraria del DIF Municipal, Niria Isabel Ayala, quienes, a caballo, agradecieron el respaldo del Gobierno del Estado para fortalecer las costumbres que dan identidad a la región.

Durante su mensaje, el gobernador destacó la importancia de mantener vivas las tradiciones que unen a las comunidades y resaltó las condiciones de seguridad que permiten que este tipo de eventos se desarrollen en un ambiente familiar.

Al ritmo de la Banda Tierra Brava, autoridades y cabalgantes iniciaron el recorrido por las principales calles del municipio, donde miles de familias se dieron cita para presenciar el paso de los contingentes y disfrutar de una de las festividades más esperadas del año.

El alcalde Javier Flores Rodríguez subrayó que la Cabalgata de San Buenaventura se ha convertido en un referente estatal por su capacidad de convocatoria y por la participación entusiasta de las familias.

“La Cabalgata de San Buenaventura es reconocida como la más norteña de Coahuila. Miles de familias se suman decorando sus espacios, vistiendo prendas muy representativas y participando al estilo del Festival Vaquero Coahuila. Este año, además, las familias y negocios sorprendieron con creativas decoraciones alusivas al 81 aniversario de la Feria”, expresó.

$!El gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó el recorrido acompañado por autoridades estatales, municipales y cientos de cabalgantes.
El gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó el recorrido acompañado por autoridades estatales, municipales y cientos de cabalgantes. LIDIET MEXICANO
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En el recorrido participaron el senador Gabriel Elizondo Pérez; el subsecretario de Gobierno en la Región Centro-Desierto, Sergio Sisbeles Alvarado; la diputada local Lupita Oyervides; los diputados electos Esra Cavazos del Bosque y Héctor Miguel García “Gachupín”, así como alcaldes y representantes de diversos municipios del estado.

También cabalgaron junto al gobernador el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez; la alcaldesa de Nadadores, Alejandra Huerta; el alcalde de Sierra Mojada, Elías Portillo; el subsecretario de Educación, Hugo Iván Lozano Sánchez, y el subsecretario de Vinculación, Ignacio Castillo. En la carreta principal participaron las alcaldesas Sara Irma Pérez Cantú, de Frontera; Magda Ortiz, de Lamadrid, y Andrea Ovalle, de Sacramento.

Las familias sambonenses y visitantes lucieron atuendos vaqueros y decoraciones alusivas a las tradiciones del norte de México, creando un ambiente de hospitalidad, convivencia y orgullo regional que caracteriza a esta celebración.

Al concluir el recorrido, el gobernador Manolo Jiménez agradeció la presencia de cabalgantes provenientes de las regiones Sureste, Laguna, Centro-Desierto, Carbonífera y Norte de Coahuila, así como de visitantes del sur de Texas que recorrieron cientos de kilómetros para mantener viva esta tradición.

Como parte de los festejos, el Comité Central de la Feria, presidido por Bertha Luz Flores, y el Comité Ecuestre, encabezado por Salvador González, realizaron una gran rifa de premios para los participantes.

$!Cabalgantes provenientes de las regiones Sureste, Laguna, Centro-Desierto, Carbonífera y Norte de Coahuila, así como del sur de Texas, participaron en la tradicional Cabalgata de San Buenaventura.
Cabalgantes provenientes de las regiones Sureste, Laguna, Centro-Desierto, Carbonífera y Norte de Coahuila, así como del sur de Texas, participaron en la tradicional Cabalgata de San Buenaventura. LIDIET MEXICANO

Las soberanas de la Feria entregaron diversos obsequios, entre ellos sillas de montar y artículos ecuestres, mientras que el gobernador rifó una montura conmemorativa con la insignia del Gobierno de Coahuila entre los cabalgantes asistentes.

Además, durante el evento se instalaron módulos para la entrega de boletos gratuitos para la rifa de una camioneta RAM último modelo, organizada por el Gobierno del Estado dentro del programa Festival Vaquero Coahuila 2026, en reconocimiento a quienes participan durante el año en las cabalgatas que fortalecen las tradiciones y el espíritu vaquero de la entidad.

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Manolo Jiménez Salinas

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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