Reparan en Monclova 414 baches y retiran 9.5 toneladas de cacharros en una semana

MONCLOVA, COAH.- La reparación de 414 baches concentró la mayor parte de las 585 acciones de servicios públicos realizadas en Monclova entre el 3 y el 9 de julio, periodo en el que también fueron retiradas 9.5 toneladas de cacharros de cinco colonias. De acuerdo con el reporte de la Dirección General de Servicios Primarios, en materia de pavimentación se efectuaron 448 intervenciones. Además de los baches reparados, las cuadrillas atendieron 33 puntos afectados por trabajos previos de SIMAS y rehabilitaron un bordo.

Las labores se desplegaron en distintos sectores de la ciudad con el propósito de mejorar las condiciones de circulación y atender daños reportados en calles y avenidas. En alumbrado público se realizaron trabajos de instalación, mantenimiento y rehabilitación. Durante la semana fueron colocadas 30 luminarias con tecnología LED, se intervinieron 13 circuitos y se atendieron 65 reportes ciudadanos.

El Municipio también informó que concluyó el censo anual realizado en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad en un sector de la zona norte, procedimiento que permite actualizar la infraestructura de alumbrado instalada. Como parte del programa “Monclova limpio y con valor”, se desarrollaron jornadas de descacharrización en las colonias Cañada Sur, Francisco I. Madero, San Salvador, Guerrero y Cañada Norte. En estos sectores fueron recolectadas 9.5 toneladas de muebles, recipientes y otros objetos en desuso que pueden acumular agua y convertirse en criaderos de mosquitos.

De manera paralela, comenzaron trabajos de fumigación en cinco colonias, en coordinación con la Secretaría de Salud y la Jurisdicción Sanitaria, como parte de las medidas preventivas contra el dengue. Las autoridades señalaron que permanecen habilitados cinco centros temporales de acopio para que la población pueda depositar cacharros y residuos voluminosos.

El alcalde Carlos Villarreal indicó que las acciones buscan responder a las necesidades más frecuentes relacionadas con pavimento, iluminación y limpieza urbana. Los trabajos se realizan en coordinación con dependencias estatales y con participación ciudadana.