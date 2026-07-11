Reparan en Monclova 414 baches y retiran 9.5 toneladas de cacharros en una semana

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    Reparan en Monclova 414 baches y retiran 9.5 toneladas de cacharros en una semana
    Cuadrillas municipales de Monclova han reparado 414 baches en distintos sectores de esa ciudad. CORTESÍA.

Se realizaron además 585 intervenciones en vialidades, alumbrado, limpieza y prevención sanitaria; también fueron instaladas 30 luminarias LED y atendidos 65 reportes ciudadanos

MONCLOVA, COAH.- La reparación de 414 baches concentró la mayor parte de las 585 acciones de servicios públicos realizadas en Monclova entre el 3 y el 9 de julio, periodo en el que también fueron retiradas 9.5 toneladas de cacharros de cinco colonias.

De acuerdo con el reporte de la Dirección General de Servicios Primarios, en materia de pavimentación se efectuaron 448 intervenciones. Además de los baches reparados, las cuadrillas atendieron 33 puntos afectados por trabajos previos de SIMAS y rehabilitaron un bordo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/entregan-pavimentacion-de-la-calle-10-en-la-colonia-calderon-de-monclova-EE22043623

Las labores se desplegaron en distintos sectores de la ciudad con el propósito de mejorar las condiciones de circulación y atender daños reportados en calles y avenidas.

En alumbrado público se realizaron trabajos de instalación, mantenimiento y rehabilitación. Durante la semana fueron colocadas 30 luminarias con tecnología LED, se intervinieron 13 circuitos y se atendieron 65 reportes ciudadanos.

$!El bacheo concentró la mayor parte de las acciones de servicios públicos realizadas durante la semana.
El bacheo concentró la mayor parte de las acciones de servicios públicos realizadas durante la semana. CORTESÍA.

El Municipio también informó que concluyó el censo anual realizado en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad en un sector de la zona norte, procedimiento que permite actualizar la infraestructura de alumbrado instalada.

Como parte del programa “Monclova limpio y con valor”, se desarrollaron jornadas de descacharrización en las colonias Cañada Sur, Francisco I. Madero, San Salvador, Guerrero y Cañada Norte.

En estos sectores fueron recolectadas 9.5 toneladas de muebles, recipientes y otros objetos en desuso que pueden acumular agua y convertirse en criaderos de mosquitos.

$!Las jornadas de descacharrización permitieron retirar 9.5 toneladas de objetos en desuso.
Las jornadas de descacharrización permitieron retirar 9.5 toneladas de objetos en desuso. CORTESÍA.

De manera paralela, comenzaron trabajos de fumigación en cinco colonias, en coordinación con la Secretaría de Salud y la Jurisdicción Sanitaria, como parte de las medidas preventivas contra el dengue.

Las autoridades señalaron que permanecen habilitados cinco centros temporales de acopio para que la población pueda depositar cacharros y residuos voluminosos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/monclova-impulsa-obra-publica-en-colonias-con-inversion-superior-a-6-millones-de-pesos-EI21925405

El alcalde Carlos Villarreal indicó que las acciones buscan responder a las necesidades más frecuentes relacionadas con pavimento, iluminación y limpieza urbana. Los trabajos se realizan en coordinación con dependencias estatales y con participación ciudadana.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Alumbrado Público
Baches
Recolección De Basura

Vanguardia

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Manolo Jiménez reiteró que la prioridad para Coahuila es la reactivación de AHMSA y la recuperación de los empleos en la Región Centro.

Coahuila: pide Manolo Jiménez concentrar esfuerzos en reactivar AHMSA
Autoridades exhortan a la población a eliminar criaderos del mosquito Aedes aegypti para prevenir contagios durante la temporada de lluvias.

Coahuila mantiene baja incidencia de dengue al inicio de la temporada de lluvias de 2026
Manolo Jiménez Salinas encabezó la tradicional Cabalgata de San Buenaventura, una de las celebraciones con mayor arraigo en Coahuila.

Cabalgata de San Buenaventura refrenda identidad y fortaleza de las tradiciones coahuilenses: Manolo Jiménez
Con el programa ‘Verano Teletón 2026’, el CRIT Saltillo busca que el periodo vacacional se convierta también en un espacio de integración, aprendizaje y sensibilización para participantes, familias y voluntarios.

Se alistan niños y jóvenes para participar en el ‘Verano Teletón’

Distracciones

Distracciones
Cacería

Cacería
NosotrAs: Abrimos caminos

NosotrAs: Abrimos caminos
true

POLITICÓN: ‘Empleados fantasma’ en San Pedro son la punta del iceberg