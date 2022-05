Llega José Alonso Canales a Dirección de Cultura de Monclova y renuncian tres funcionarios

Mayoría de jefes dejan cargo como protesta, aunque no dan razones

El departamento de Arte y Cultura de la presidencia de Monclova se quedó sin funcionarios tan pronto se nombró a José Alonso Canales Alvarado como el nuevo director de esta importante área.

Y es que el alcalde Mario Dávila Delgado anunció a través de redes sociales que el maestro investigador sería el nuevo titular del departamento y a escasos minutos la subdirectora de Arte y Cultura Bárbara Izaguirre, así como la coordinadora de Casa de las Artes Eva de la Cruz y el coordinador General del Museo Coahuila y Texas Astor Ledezma, presentaron su renuncia ante el departamento de Recursos Humanos.

Aunque los ahora ex funcionarios no dieron declaraciones al respecto, fuentes de la presidencia municipal afirmaron a VANGUARDIA que decidieron no continuar en el departamento ante la falta de compatibilidad con el nuevo director.

“El día de hoy presenté mi renuncia al cargo de coordinador general del Museo Coahuila y Texas de Monclova. Esta acción se suma a las renuncias de Bárbara Izaguirre, subdirectora de Arte y Cultura, y Eva de la Cruz, coordinadora General de Casa de las Artes” publicó Astor Ledezma en su perfil de Facebook.

Ahí agradeció a los artistas, creadores y público que estuvieron interactuando con el al interior del Museo Coahuila y Texas durante su estancia como coordinador.” Nos seguiremos viendo en otros escenarios” puntualizó.

Cabe destacar que los tres ex funcionarios integraron el departamento de Arte y Cultura desde 018 cuando inició el primer gobierno de Alfredo Paredes.

Estas tres renuncias se suman a la del director de Arte y Cultura, Rolando Valle, quien hace días renunció a su carg;, en entrevista para VANGUARDIA afirmó que se le acusó de haber ordenado remodelaciones a la infraestructura del Museo Coahuila y Texas sin autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia, lo cual negó.

Hasta el momento el alcalde Mario Dávila no ha emitido su postura ante la salida de la mayoría de los funcionarios de esta área.