Llevan pavimentación a calles de la colonia Elsa Hernández en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Con una inversión de 1.1 millones de pesos, se dio el arranque oficial de los trabajos de pavimentación en las calles Jacarandas y Tulipán, en la colonia Elsa Hernández, una obra largamente solicitada por vecinos del sector y que forma parte del programa de mejora urbana impulsado por el Gobierno Municipal de Monclova.

Durante el evento se detalló que en la calle Jacarandas se realizarán 1,100 metros cuadrados de fresado de pavimento, aplicación de 1,100 litros de emulsión asfáltica, colocación de 55 metros cúbicos de carpeta asfáltica en caliente, así como 231 metros lineales de pintura en cordones.

TE PUEDE INTERESAR: Capturan en Torreón a ‘Pepe el Águila’, presunto implicado en la masacre de la familia LeBarón

En la calle Tulipán, los trabajos contemplan 1,250 metros cuadrados de fresado, 1,250 litros de emulsión asfáltica, 62.5 metros cúbicos de carpeta asfáltica en caliente y 263 metros lineales de pintura.

Como voz de los beneficiarios, María de los Ángeles Inocencio Falcón, vecina de la colonia desde hace 34 años, expresó que la pavimentación no solo mejora la imagen del sector, sino que representa mayor seguridad, mejores condiciones para transitar y una mejora directa en la calidad de vida de las familias.“Estas obras nos hacen sentir que nuestra colonia sí importa y que cuando se hacen compromisos, también se cumplen”, señaló.

Al cierre del evento, el alcalde Carlos Villarreal Pérez reiteró su compromiso de trabajar de la mano con los vecinos y anunció que, además de estas acciones, el municipio realizará estudios hidrológicos integrales para atender de fondo los problemas de escurrimientos pluviales que afectan históricamente a esta zona y otros puntos de la ciudad.

Explicó que estos estudios permitirán diseñar soluciones definitivas que protejan el patrimonio de las familias, especialmente ante lluvias intensas, y se sumarán a proyectos estratégicos como la reubicación de la escuela Susan Lou Pape, obra en la que se invierten más de 20 millones de pesos en coordinación con el Gobierno del Estado y la iniciativa privada.

“Cuando municipio, estado y ciudadanía trabajan en equipo, los resultados se ven en las colonias”, afirmó el edil, al asegurar que estas acciones forman parte de una visión integral para seguir avanzando en el desarrollo urbano de Monclova.