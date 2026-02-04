Alerta HRW de desorden mundial debido a Trump

En la era del presidente estadounidense Donald Trump el mundo vive “un nuevo desorden mundial”, alerta Human Rights Watch (HRW) en su reporte anual, en el que destaca que “ha envalentonado a autócratas y debilitado a aliados democráticos”, además, en su era “el mensaje es claro: la fuerza hace la ley y las atrocidades no son motivo de ruptura”.

“¿Sobrevivirán los derechos humanos en un mundo trumpiano?”, se pregunta en la introducción del informe Philippe Bolopion, director ejecutivo de HRW, quien advierte que “el sistema global de derechos humanos está en peligro”.

El reporte indica que “los avances autoritarios amenazan el orden basado en normas”, y que Trump “ha favorecido a autócratas” como el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, o el salvadoreño Nayib Bukele, mientras “debilita las instituciones multilaterales y asesta un severo golpe a los esfuerzos globales para detener graves crímenes internacionales”.

La política exterior de Trump, destaca HRW, “ha trastocado los cimientos del orden basado en normas”, lo que afecta los derechos humanos.

Para la organización, “la ola democrática que comenzó hace más de 50 años ha dado paso a lo que los académicos denominan una ‘recesión democrática’”.

Agrega que “Rusia y China son menos libres hoy que hace 20 años. Y también Estados Unidos”.

En el reporte, HRW menciona que “el abierto abandono por parte de la administración de un compromiso estadounidense de larga data, aunque desigual, de hacer del Estado de derecho, la democracia y los derechos humanos elementos centrales de la política exterior indicó a otros gobiernos que no se puede confiar en que EU defienda el derecho internacional de los derechos humanos ni use su influencia para exigir responsabilidades por las violaciones”.

Por ejemplo, tras la captura de Nicolás Maduro y su enjuiciamiento por narcoterrorismo, HRW menciona que a pesar de que EU denunció la situación de los derechos humanos bajo el régimen del chavista, “Trump ha trabajado con el mismo aparato represivo para promover los intereses” de EU.

Además, sobre la invasión rusa a Ucrania, menciona que “los esfuerzos de paz de Trump han minimizado sistemáticamente la responsabilidad de Rusia en graves violaciones”.

HRW reporta que “en 12 meses, la administración Trump ha realizado un ataque contra pilares clave de la democracia estadounidense y el orden global”.

Detalla que EU “retrocedió significativamente en materia de migración, salud, medio ambiente, trabajo, discapacidad, género, justicia penal y libertad de expresión, entre otros”.

En resumen, “ha usado el poder del gobierno para intimidar a oponentes políticos, medios de comunicación, bufetes de abogados, universidades, sociedad civil e incluso a comediantes”.

En el caso de México, el informe advierte que el país “se ha mostrado ambivalente respecto a algunas de las situaciones más críticas de derechos humanos en América Latina, invocando a menudo la doctrina de la ‘no intervención’”.

También denuncia “un aumento de la violencia de género contra mujeres y niñas cometida por actores estatales y no estatales”, y destaca que “el feminicidio es una gran preocupación. Según cifras oficiales, 444 mujeres y niñas fueron asesinadas en el primer semestre de 2025”.

La organización añade que el exmandatario Andrés Manuel López Obrador “presidió un proceso de retroceso democrático, socavando la independencia judicial, la transparencia y el Estado de derecho”, aunque, en el lado positivo, “13 millones de personas salieron de la pobreza durante su gobierno”.

El efecto Trump se ha sentido también al interior de EU donde, denuncia HRW, “a pesar de la disminución de las tasas de delincuencia”, Trump ordenó el despliegue de “tropas de la Guardia Nacional en ciudades lideradas por funcionarios de la oposición del Partido Demócrata con el pretexto de combatir la ‘insurrección’ y la delincuencia”.

Para contrarrestar estos movimientos autócratas, HRW menciona que “existe la necesidad urgente de una nueva alianza global que apoye los derechos humanos internacionales dentro de un orden basado en normas”.