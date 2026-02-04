AFAEC y Deporte de Monclova fortalecen coordinación para el desarrollo del Flag Football

La Asociación de Fútbol Americano del Estado de Coahuila (AFAEC) sostuvo una reunión de carácter institucional con el director del Deporte en Monclova, Daniel Morales, con el objetivo de establecer bases de trabajo conjunto para el desarrollo del Flag Football en la Región Centro del estado. El encuentro estuvo enfocado en la coordinación entre organismos, clubes y autoridades, así como en la validación de estructuras clave para el crecimiento ordenado de esta disciplina.

Durante la sesión se abordaron temas relacionados con la formalización de procesos deportivos, la proyección de atletas y la estructuración de la planilla oficial de árbitros, aspectos considerados prioritarios para garantizar competencias reguladas y alineadas a los lineamientos estatales y nacionales. La reunión se realizó en las instalaciones del deportivo de Monclova, que fungió como sede para el diálogo entre las partes involucradas.

En este contexto, el representante regional de AFAEC Centro, el ingeniero Alfredo Cantú Leija, presentó de manera formal la integración y el aval institucional de distintas organizaciones que operan en la Región Centro. Entre ellas se encuentran la Asociación de Flag Football Monclova, el Club Seahawks, el Colegio de Árbitros de Monclova (CAM) y el Colegio de Arbitraje de Football Americano y Bandera (CAFAB). Esta validación busca establecer criterios comunes de operación y fortalecer la estructura administrativa y deportiva del Flag Football en la zona.

La reunión contó además con la presencia de las subcampeonas nacionales categoría 12 del Flag Football 2025, quienes fungieron como testigos de este ejercicio de vinculación. Su asistencia dio marco a la importancia del trabajo coordinado entre autoridades municipales, asociaciones estatales, clubes y cuerpos arbitrales, especialmente en disciplinas que han mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años.