Llevan programa de proximidad a escuelas de Monclova; arrancan actividad en la ‘Juan Gil González’

El alcalde Carlos Villarreal Pérez puso en marcha el Programa de Proximidad en las Escuelas en la Secundaria No. 1 “Juan Gil González”, una de las más destacadas en Monclova, donde autoridades municipales, maestros y padres de familia participaron en las primeras actividades de orientación para los jóvenes.

MONCLOVA, COAH.- Antes de que los problemas lleguen a las aulas, Seguridad Pública de Monclova llevará la prevención directamente a las escuelas, con un programa enfocado en evitar riñas, conductas antisociales y situaciones que puedan poner en riesgo a los estudiantes.

El edil aclaró que el arranque del programa en este plantel no obedece a alguna situación de riesgo detectada previamente, sino a una estrategia preventiva solicitada por la propia institución ante el regreso a clases.

“Nos hicieron la solicitud y si podíamos arrancar aquí, no por alguna situación de riesgo detectada previamente en ese regreso, sino simplemente para ocuparnos de manera inicial en tener una orientación”, explicó.

Carlos Villarreal destacó que la prevención debe comenzar desde las escuelas, pero también requiere mantenerse atentos a lo que ocurre en sus alrededores, por lo que se trabajará de manera coordinada con directores y docentes.

Explicó que cuando se detecten situaciones como riñas o algún otro tipo de conducta que pueda representar un riesgo, las autoridades deberán reforzar la vigilancia y establecer comunicación con el sector educativo.

“Debemos de proyectar un tema muy importante como la educación, pero también debemos de estar al pendiente de lo que pase alrededor”, señaló.

El alcalde indicó que la formación de los jóvenes comienza en casa y continúa en las escuelas, pero este tipo de acciones permiten reforzar valores como el respeto, la responsabilidad y la sana convivencia.

El programa forma parte del Modelo Coahuilense de Seguridad impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas y contempla la participación de distintas dependencias para llevar acciones de prevención a los estudiantes.

En Monclova participarán la Dirección de Seguridad Pública, el área de Proximidad, Policía Violeta y el DIF, además de trabajar de manera coordinada con las autoridades educativas.

“Es una coordinación total entre dependencias para que sea un programa transversal de la política pública municipal, que va de la mano de la política pública estatal en materia de seguridad”, puntualizó Villarreal Pérez.

Las pláticas buscan que los estudiantes conozcan los riesgos y consecuencias de involucrarse en conductas delictivas o antisociales, además de brindarles herramientas para resolver conflictos de manera pacífica.