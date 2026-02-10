Luto en la Policía de Cuatro Ciénegas por muerte de joven oficial, al iniciar su turno

Monclova
/ 10 febrero 2026
    Luto en la Policía de Cuatro Ciénegas por muerte de joven oficial, al iniciar su turno
    La Policía Municipal realizará un pase de lista en honor al elemento fallecido.

José Enrique Venegas Vázquez tenía 29 años y formaba parte activa de la corporación desde 2023.

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Un oficial activo de la Policía Municipal de Cuatro Ciénegas falleció la tarde noche de este lunes tras sufrir un paro cardiaco mientras se encontraba en funciones dentro de la corporación. El elemento fue identificado como José Enrique Venegas Vázquez, de 29 años de edad.

De acuerdo con la información oficial, el policía acudió con normalidad a la comandancia para iniciar su jornada laboral y participó en el pase de lista sin manifestar algún malestar. Minutos después, al recibir la asignación de su servicio, se dirigió a su vehículo, donde comenzó a sentirse mal y se sentó.

TE PUEDE INTERESAR: Piedras Negras buscará en marzo 18 médicos especialistas; Cabildo aprueba 2 mdp en incentivos

$!Todavía no cumplía los treinta años de edad y el oficial perdió la vida.
Todavía no cumplía los treinta años de edad y el oficial perdió la vida. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Compañeros de la corporación advirtieron que el oficial ya no respondía, por lo que intentaron auxiliarlo y lo trasladaron de inmediato al hospital local. Tras la valoración médica, se confirmó que ya no contaba con signos vitales, determinándose como causa del fallecimiento un paro cardiaco.

José Enrique Venegas Vázquez nació el 20 de abril de 1996. Ingresó a la Policía Municipal el 16 de agosto de 2021 como auxiliar y fue dado de alta como elemento activo el 16 de junio de 2023. Asimismo, concluyó su Academia de Formación Inicial entre septiembre y diciembre de 2023 en el municipio de Frontera, Coahuila.

La corporación informó que este martes se realizará un homenaje póstumo en su honor, consistente en un pase de lista en la base policial, como muestra de respeto y reconocimiento a su labor.

