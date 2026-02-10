Luto en la Policía de Cuatro Ciénegas por muerte de joven oficial, al iniciar su turno

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Un oficial activo de la Policía Municipal de Cuatro Ciénegas falleció la tarde noche de este lunes tras sufrir un paro cardiaco mientras se encontraba en funciones dentro de la corporación. El elemento fue identificado como José Enrique Venegas Vázquez, de 29 años de edad.

De acuerdo con la información oficial, el policía acudió con normalidad a la comandancia para iniciar su jornada laboral y participó en el pase de lista sin manifestar algún malestar. Minutos después, al recibir la asignación de su servicio, se dirigió a su vehículo, donde comenzó a sentirse mal y se sentó.

