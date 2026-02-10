Piedras Negras buscará en marzo 18 médicos especialistas; Cabildo aprueba 2 mdp en incentivos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con la finalidad de fortalecer los servicios de salud y mejorar la atención médica especializada en la región, el Gobierno Municipal de Piedras Negras anunció su participación en el denominado “Draft de Médicos”, que se llevará a cabo a finales de marzo en la Ciudad de México, donde se buscará cubrir 18 plazas vacantes de especialistas para el Hospital General de Zona número 11 del IMSS.

El alcalde Carlos Jacobo Rodríguez González informó que el Cabildo aprobó recientemente una bolsa de dos millones de pesos destinada a incentivos económicos, con el propósito de hacer más atractiva la contratación de médicos especialistas y garantizar su permanencia en la ciudad.

El edil explicó que esta estrategia se realiza en coordinación con directivos del Instituto Mexicano del Seguro Social y con el sindicato del IMSS, como parte de un esfuerzo conjunto para atender el déficit histórico de personal médico especializado que enfrenta el hospital.

Por su parte, el doctor Ricardo Hugo Aguilar, director interino de Salud Municipal, detalló que actualmente existen 18 plazas sin cubrir, lo que ha impactado directamente en la capacidad de atención del nosocomio. Precisó que entre las especialidades con mayor urgencia se encuentran gastroenterología, angiología, reumatología, infectología, geriatría y neurología.

Asimismo, señaló que también se requieren especialistas en terapia intensiva, anestesiología y pediatría, además de ginecología, medicina interna, cirugía general y medicina familiar, áreas clave para garantizar una atención integral a la población derechohabiente.

Aguilar destacó que la participación en el “Draft de Médicos” representa una oportunidad estratégica para competir con otras regiones del país en la atracción de talento médico, ofreciendo incentivos económicos y condiciones que permitan mejorar la cobertura de servicios de salud en Piedras Negras.

Finalmente, autoridades municipales reiteraron que la llegada de estos especialistas no solo fortalecerá al Hospital General de Zona No. 11, sino que también contribuirá a elevar la calidad de vida de la población, al reducir tiempos de espera y evitar traslados a otras ciudades para recibir atención médica especializada.

(Con información de medios)