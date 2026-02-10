Piedras Negras buscará en marzo 18 médicos especialistas; Cabildo aprueba 2 mdp en incentivos

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/ 10 febrero 2026
    Piedras Negras buscará en marzo 18 médicos especialistas; Cabildo aprueba 2 mdp en incentivos
    El Hospital General de Zona No. 11 del IMSS busca cubrir 18 plazas vacantes en especialidades clave para mejorar la atención médica en la región. FOTO: ARCHIVO
Elena Vega
por Elena Vega

COMPARTIR

TEMAS


Salud
médicos

Localizaciones


Coahuila
Piedras Negras

Personajes


Jacobo Rodríguez

Organizaciones


IMSS

El Gobierno Municipal de Piedras Negras participará a finales de marzo en el “Draft de Médicos” en la Ciudad de México, con el objetivo de atraer 18 especialistas para el Hospital General de Zona No. 11 del IMSS

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con la finalidad de fortalecer los servicios de salud y mejorar la atención médica especializada en la región, el Gobierno Municipal de Piedras Negras anunció su participación en el denominado “Draft de Médicos”, que se llevará a cabo a finales de marzo en la Ciudad de México, donde se buscará cubrir 18 plazas vacantes de especialistas para el Hospital General de Zona número 11 del IMSS.

El alcalde Carlos Jacobo Rodríguez González informó que el Cabildo aprobó recientemente una bolsa de dos millones de pesos destinada a incentivos económicos, con el propósito de hacer más atractiva la contratación de médicos especialistas y garantizar su permanencia en la ciudad.

TE PUEDE INTERESAR: Nueva falla en elevadores del IMSS Monclova deja atrapados a pacientes

El edil explicó que esta estrategia se realiza en coordinación con directivos del Instituto Mexicano del Seguro Social y con el sindicato del IMSS, como parte de un esfuerzo conjunto para atender el déficit histórico de personal médico especializado que enfrenta el hospital.

Por su parte, el doctor Ricardo Hugo Aguilar, director interino de Salud Municipal, detalló que actualmente existen 18 plazas sin cubrir, lo que ha impactado directamente en la capacidad de atención del nosocomio. Precisó que entre las especialidades con mayor urgencia se encuentran gastroenterología, angiología, reumatología, infectología, geriatría y neurología.

Asimismo, señaló que también se requieren especialistas en terapia intensiva, anestesiología y pediatría, además de ginecología, medicina interna, cirugía general y medicina familiar, áreas clave para garantizar una atención integral a la población derechohabiente.

Aguilar destacó que la participación en el “Draft de Médicos” representa una oportunidad estratégica para competir con otras regiones del país en la atracción de talento médico, ofreciendo incentivos económicos y condiciones que permitan mejorar la cobertura de servicios de salud en Piedras Negras.

Finalmente, autoridades municipales reiteraron que la llegada de estos especialistas no solo fortalecerá al Hospital General de Zona No. 11, sino que también contribuirá a elevar la calidad de vida de la población, al reducir tiempos de espera y evitar traslados a otras ciudades para recibir atención médica especializada.

(Con información de medios)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Salud
médicos

Localizaciones


Coahuila
Piedras Negras

Personajes


Jacobo Rodríguez

Organizaciones


IMSS

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Mano amiga

Mano amiga
true

Bad Bunny: Un mensaje de paz que contrasta con el divisionismo de Trump
true

POLITICÓN: ¿Apertura o simulación? Movimiento Ciudadano en Coahuila abre ‘casting’ de candidaturas ciudadanas
La SICT considera importante la conectividad interna en un proyecto de la talla del tren de pasajeros.

SICT: tren de pasajeros tendrá más viajes Saltillo-Monterrey; obra arranca ‘en próximos días’
Los funcionarios de Trump han dicho que sus políticas energéticas han sido dictadas por la creciente demanda de energía.

Expertos condenan la agenda antiambiental de Trump
Ricardo Trevilla explicó que el permiso expedido es para utilizar ametralladoras de los calibres 7.62 y 5.56.

Autoriza Defensa a Coahuila usar armas de uso exclusivo del Ejército
Un nuevo estudio a gran escala aporta pruebas de los beneficios cognitivos del café y el té, si tienen cafeína y se consumen con moderación.

De 2 a 3 tazas de café al día pueden reducir el riesgo de demencia, pero no si es descafeinado
El gobierno de Nicaragua ha eliminado recientemente la exención de visa para ciudadanos de Cuba, cerrando una ruta clave hacia Estados Unidos.

Nicaragua bloquea una popular ruta de Cuba hacia EU