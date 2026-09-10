Madres de la escuela Leona Vicario en Monclova desafían a las autoridades y exigen nuevo director

Por segundo día consecutivo, las inconformes mantuvieron cerrados los accesos del plantel y se apostaron afuera de la institución ubicada en la colonia José de las Fuentes, al considerar insuficiente la respuesta que hasta ahora han recibido de las autoridades educativas.

MONCLOVA, COAH.- La primaria Leona Vicario continúa con las puertas cerradas y sin clases presenciales, luego de que madres de familia decidieran mantener tomada la escuela hasta que la Secretaría de Educación les garantice por escrito la salida definitiva del director Juan Roberto Gómez Peña y el nombramiento de un nuevo representante de la comunidad estudiantil.

La mañana de este jueves, la supervisora de la zona escolar, Jahaira Enríquez, acudió nuevamente para intentar destrabar el conflicto y planteó como alternativa quedarse temporalmente al frente de la dirección mientras se resuelve la situación.

La propuesta fue rechazada de inmediato por las madres, quienes advirtieron que no levantarán la protesta con soluciones provisionales. Su exigencia, dijeron, es que se nombre a un nuevo director y que la salida de Gómez Peña quede formalmente acreditada.

El malestar aumentó porque, aunque desde el martes se les informó que el director había sido separado del cargo, las propias madres aseguran haberlo visto todavía en las inmediaciones de la escuela.

Ante esta situación, señalaron que perdieron la confianza en las autoridades educativas y ahora exigen documentos oficiales que respalden cualquier acuerdo.

Mientras el plantel permanece cerrado, la supervisión escolar propuso que los maestros continúen trabajando con los alumnos mediante clases y actividades en línea, con la finalidad de evitar que los menores sigan perdiendo clases.

Las madres aceptaron que los estudiantes trabajen desde casa y dijeron estar dispuestas a colaborar con los docentes para que reciban y realicen las actividades escolares mientras permanece el conflicto.

La protesta comenzó hace cuatro días con los reclamos de los padres de familia y escaló hasta el cierre total de la escuela durante los últimos dos días.

Por ahora, las instalaciones continuarán tomadas. Las madres dejaron claro que no permitirán el regreso a las aulas ni abrirán las puertas del plantel hasta que la autoridad educativa les dé una solución definitiva y una nueva persona quede al frente de la primaria.