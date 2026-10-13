Manolo Jiménez ve en garantía de AHMSA la mejor noticia del sexenio: ‘Si no se da, habrá muchos temas de que platicar’

Durante su visita a Castaños, donde anunció inversiones para esta localidad, el mandatario estatal señaló que este martes 13 de octubre es un día clave para el futuro de la acerera, pues el depósito representa el primer paso para avanzar en el proceso de subasta, que contempla una oferta de mil 400 millones de dólares.

MONCLOVA, COAH.- El depósito de la garantía de seriedad por 56 millones de dólares para la compra de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) sería una de las mejores noticias del sexenio, aseguró el gobernador Manolo Jiménez Salinas, esto a tan solo unas horas de que venza el plazo para cumplir con este requisito.

Jiménez Salinas indicó que todavía había tiempo para que se realizara el pago, tal y como lo anunció Arturo Domínguez Arteaga, propietario de CIESA, ya que el plazo vence hasta el último minuto de este día, por lo que dijo que esperaría a conocer el desenlace antes de adelantar cualquier conclusión.

“Los mejores deseos, sería una de las mejores noticias, yo creo que del sexenio”, expresó al referirse a la posibilidad de que se concrete el depósito.

Explicó que, una vez cubierta la garantía, comenzaría el periodo de 90 días contemplado para continuar con el proceso, una etapa que mantiene la expectativa de los trabajadores y sus familias ante la posibilidad de que la siderúrgica vuelva a operar.

El gobernador recordó que el procedimiento no depende de una decisión local, sino que ha sido conducido y acompañado por el Gobierno federal y el Poder Judicial de la Federación.

Por ello, insistió en que esperaría hasta que concluyera el plazo para conocer si se cumple con el depósito de la garantía.

En caso de que no ocurra, reconoció que habría nuevos cuestionamientos sobre el proceso y las condiciones que permitieron llegar hasta esta etapa.

“Si no sucede, ahora sí que va a haber muchos temas de qué platicar”, advirtió.

La definición de este martes es determinante para el rumbo de la subasta de AHMSA, luego de que el proceso generara expectativas entre los extrabajadores, quienes esperan que una posible reactivación permita recuperar empleos y dé una salida a la crisis que mantiene paralizada a la empresa.