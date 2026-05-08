Mantiene Ayuntamiento de Monclova reuniones vecinales en colonias

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    Mantiene Ayuntamiento de Monclova reuniones vecinales en colonias
    Vecinos de distintos sectores han participado en reuniones con autoridades municipales para exponer necesidades de sus colonias. CORTESÍA
    Mantiene Ayuntamiento de Monclova reuniones vecinales en colonias
    Durante los encuentros, habitantes plantean inquietudes relacionadas con servicios y espacios públicos. CORTESÍA
    Mantiene Ayuntamiento de Monclova reuniones vecinales en colonias
    Autoridades municipales informaron que continuarán realizando reuniones vecinales en diferentes sectores de Monclova. CORTESÍA

Familias plantean necesidades y dudas sobre servicios y acciones municipales durante encuentros con autoridades

Con el objetivo de mantener contacto directo con la ciudadanía, el Ayuntamiento de Monclova ha realizado reuniones con vecinos en distintos sectores de la ciudad para escuchar necesidades y planteamientos relacionados con sus colonias.

Durante los encuentros, habitantes exponen inquietudes sobre servicios públicos, problemáticas comunitarias y temas de interés para cada sector, mientras autoridades municipales comparten información sobre programas y acciones que actualmente desarrolla el municipio.

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Las reuniones también han servido para aclarar dudas y fortalecer la comunicación entre vecinos y autoridades, principalmente en asuntos que impactan de manera directa en las colonias.

Además de escuchar peticiones, los asistentes presentan propuestas relacionadas con mejoras en espacios públicos y condiciones de sus sectores.

El Ayuntamiento señaló que estos acercamientos continuarán realizándose en distintos puntos de Monclova como parte de la estrategia de atención ciudadana y trabajo cercano con la comunidad.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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