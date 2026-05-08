Mantiene Ayuntamiento de Monclova reuniones vecinales en colonias

Con el objetivo de mantener contacto directo con la ciudadanía, el Ayuntamiento de Monclova ha realizado reuniones con vecinos en distintos sectores de la ciudad para escuchar necesidades y planteamientos relacionados con sus colonias.

Durante los encuentros, habitantes exponen inquietudes sobre servicios públicos, problemáticas comunitarias y temas de interés para cada sector, mientras autoridades municipales comparten información sobre programas y acciones que actualmente desarrolla el municipio.