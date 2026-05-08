Mantiene Ayuntamiento de Monclova reuniones vecinales en colonias
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Familias plantean necesidades y dudas sobre servicios y acciones municipales durante encuentros con autoridades
Con el objetivo de mantener contacto directo con la ciudadanía, el Ayuntamiento de Monclova ha realizado reuniones con vecinos en distintos sectores de la ciudad para escuchar necesidades y planteamientos relacionados con sus colonias.
Durante los encuentros, habitantes exponen inquietudes sobre servicios públicos, problemáticas comunitarias y temas de interés para cada sector, mientras autoridades municipales comparten información sobre programas y acciones que actualmente desarrolla el municipio.
Las reuniones también han servido para aclarar dudas y fortalecer la comunicación entre vecinos y autoridades, principalmente en asuntos que impactan de manera directa en las colonias.
Además de escuchar peticiones, los asistentes presentan propuestas relacionadas con mejoras en espacios públicos y condiciones de sus sectores.
El Ayuntamiento señaló que estos acercamientos continuarán realizándose en distintos puntos de Monclova como parte de la estrategia de atención ciudadana y trabajo cercano con la comunidad.