Más de 30 jóvenes protagonizan riña en calles de Monclova

Monclova
/ 20 febrero 2026
    Los jóvenes detenidos fueron trasladados a Seguridad Pública para certificación médica y deslinde de responsabilidades. ARCHIVO

Durante el enfrentamiento en la colonia Hipódromo, se registraron daños materiales en viviendas y vehículos, mientras la policía dispersaba a los adolescentes

MONCLOVA, COAH.- La noche del miércoles, la Policía Municipal de Monclova desplegó un operativo tras registrarse un enfrentamiento entre grupos de menores en la colonia Hipódromo, que generó alarma entre los vecinos de la zona.

El conflicto se desarrolló principalmente en la intersección de la Calle 5 con Avenida Sur, donde residentes reportaron gritos, insultos y lanzamiento de piedras que alteraron la tranquilidad del sector. Según los primeros reportes, más de 30 adolescentes participaron en la riña.

Testigos indicaron que el enfrentamiento comenzó cuando un grupo de alrededor de 20 jóvenes llegó a un domicilio presuntamente con la intención de confrontar a sus rivales, lo que provocó que se desatara la violencia. Durante los disturbios, se registraron daños en una vivienda y al menos en dos vehículos, alcanzados por piedras y palos lanzados por los involucrados.

Aunque al menos dos personas resultaron con lesiones, ambas se negaron a recibir atención médica de los cuerpos de auxilio que acudieron al lugar. La intervención de elementos municipales fue necesaria para dispersar a los participantes y evitar que el conflicto escalara.

Tras el operativo, los agentes realizaron recorridos por la zona y detuvieron a varios de los adolescentes implicados. Los jóvenes fueron trasladados a las instalaciones de Seguridad Pública, donde se les practicó la certificación médica y posteriormente se pusieron a disposición de la autoridad competente para deslindar responsabilidades.

La acción policial tuvo como objetivo controlar la situación y restablecer la seguridad en la colonia Hipódromo, mientras se continúa con las investigaciones para determinar el alcance de los daños y la participación de cada individuo.

(Con información de medios locales)

Seguridad
Violencia

Monclova

