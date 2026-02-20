Llamas en el Panteón Guadalupe movilizó a elementos de emergencia en Monclova (video)

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/ 20 febrero 2026
    Llamas en el Panteón Guadalupe movilizó a elementos de emergencia en Monclova (video)
    Pedro Alvarado, director de Protección Civil, señaló que se revisarán todas las posibles causas del siniestro. LIDIET MEXICANO

El incendio consumió únicamente residuos acumulados en la barda perimetral, sin afectar tumbas, oficinas ni infraestructura del camposanto

MONCLOVA, COAH.- Un fuerte incendio se registró la madrugada de este viernes en el Panteón Guadalupe, en la ciudad de Monclova, lo que provocó la movilización inmediata de las corporaciones de emergencia.

Las llamas alertaron a la población y eran visibles desde la Avenida Acereros.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Quedan 12 órdenes de captura pendientes por masacre en Allende

Elementos del cuerpo de Bomberos de Monclova acudieron al lugar tras el reporte del siniestro, logrando controlar el fuego y evitar que se extendiera al interior del camposanto.

De acuerdo con el director de Protección Civil Monclova, Pedro Alvarado, el incendio se originó en el área de la barda perimetral, donde se encontraba acumulada basura.

$!Bomberos de Monclova controlaron un incendio en el Panteón Guadalupe durante la madrugada de este viernes.
Bomberos de Monclova controlaron un incendio en el Panteón Guadalupe durante la madrugada de este viernes. LIDIET MEXICANO

El funcionario explicó que el fuego consumió únicamente desechos y no causó daños a tumbas, oficinas ni a la infraestructura del panteón. Señaló que las labores incluyeron acciones de control y enfriamiento, con la participación de una cuadrilla de nueve elementos y sus respectivas unidades, quienes trabajaron durante aproximadamente 20 minutos hasta eliminar por completo el riesgo.

Pedro Alvarado indicó que hasta el momento no se ha determinado el origen del incendio y que no se descarta ninguna hipótesis. Precisó que es poco probable que haya sido espontáneo, por lo que podría tratarse de una quema derivada de labores de limpieza mal atendidas o incluso de un acto de vandalismo, situación que será investigada.

$!La movilización de elementos de emergencia evitó que las llamas se propagaran al interior del panteón.
La movilización de elementos de emergencia evitó que las llamas se propagaran al interior del panteón. LIDIET MEXICANO

Asimismo, informó que se emitieron recomendaciones al personal del panteón para reforzar el manejo adecuado de residuos, establecer áreas específicas para su depósito y evitar acumulaciones que representen un riesgo. También se hizo un llamado a la ciudadanía a reportar cualquier quema o conducta sospechosa, recordando que este tipo de acciones puede derivar en sanciones conforme a la normativa vigente.

Las autoridades reiteraron que continuarán con las revisiones correspondientes para determinar las causas del incendio y prevenir que se repita una situación similar.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Panteones
Seguridad
incendios

Localizaciones


Monclova

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Suma de cruces y pesos

Suma de cruces y pesos
true

Lobatos: Amor a las cumbres
true

POLITICÓN: ¿Cuántos ya cayeron? Municipio de Saltillo enciende alerta por estafa con falsas multas vía SMS
Se sospecha que los reptiles fueron abandonados en el cuerpo de agua de manera ilegal.

Capturan primer cocodrilo en presa Palo Blanco; mantienen operativos de búsqueda en Ramos Arizpe
Con 6 votos a favor y 3 en contra la Corte Suprema de Estados Unidos anuló los aranceles globales del mandatario estadounidense, Donald Trump, asestándole una gran derrota a su agenda económica.

Tumba la Corte Suprema de EU los aranceles de Trump con lo que sacude su agenda económica

La rama femenil y varonil tendrá horarios distintos durante la jornada de evaluación.

UAdeC realizará Try Out de voleibol de playa para estudiantes este 20 de febrero
true

Trump está recaudando miles de millones de dólares en dinero público. Eso no es bueno
true

La disrupción de la IA que estábamos esperando ha llegado