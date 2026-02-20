Llamas en el Panteón Guadalupe movilizó a elementos de emergencia en Monclova (video)

MONCLOVA, COAH.- Un fuerte incendio se registró la madrugada de este viernes en el Panteón Guadalupe, en la ciudad de Monclova, lo que provocó la movilización inmediata de las corporaciones de emergencia. Las llamas alertaron a la población y eran visibles desde la Avenida Acereros. TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Quedan 12 órdenes de captura pendientes por masacre en Allende

Elementos del cuerpo de Bomberos de Monclova acudieron al lugar tras el reporte del siniestro, logrando controlar el fuego y evitar que se extendiera al interior del camposanto. De acuerdo con el director de Protección Civil Monclova, Pedro Alvarado, el incendio se originó en el área de la barda perimetral, donde se encontraba acumulada basura.

El funcionario explicó que el fuego consumió únicamente desechos y no causó daños a tumbas, oficinas ni a la infraestructura del panteón. Señaló que las labores incluyeron acciones de control y enfriamiento, con la participación de una cuadrilla de nueve elementos y sus respectivas unidades, quienes trabajaron durante aproximadamente 20 minutos hasta eliminar por completo el riesgo. Pedro Alvarado indicó que hasta el momento no se ha determinado el origen del incendio y que no se descarta ninguna hipótesis. Precisó que es poco probable que haya sido espontáneo, por lo que podría tratarse de una quema derivada de labores de limpieza mal atendidas o incluso de un acto de vandalismo, situación que será investigada.