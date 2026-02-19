Suma de cruces y pesos

Monsi
por Monsi
CARTONES / 19 febrero 2026
    Suma de cruces y pesos
La tragedia en Pasta de Conchos cumple 20 años. La recuperación de los restos de los trabajadores que quedaron atrapados continúa, mientras las familias de los deudos mantienen su exigencia de justicia para que el Gobierno Federal siga las investigaciones y dé a conocer la verdad, pues hasta la fecha no hay ningún responsable detenido.

TE PUEDE INTERESAR: Pasta de Conchos: Familias exigen desde el Anti Monumento +65 justicia y continuidad en rescate de mineros

TE PUEDE INTERESAR: Pasta de Conchos: a 20 años familias exigen verdad y justicia

