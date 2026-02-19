Suma de cruces y pesos

La tragedia en Pasta de Conchos cumple 20 años. La recuperación de los restos de los trabajadores que quedaron atrapados continúa, mientras las familias de los deudos mantienen su exigencia de justicia para que el Gobierno Federal siga las investigaciones y dé a conocer la verdad, pues hasta la fecha no hay ningún responsable detenido.

