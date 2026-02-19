UAdeC realizará Try Out de voleibol de playa para estudiantes este 20 de febrero

La práctica del voleibol de playa volverá a tener actividad dentro de la Universidad Autónoma de Coahuila con la realización de un Try Out dirigido a estudiantes de nivel bachillerato y licenciatura interesados en integrarse a las selecciones universitarias en ambas ramas.

De acuerdo con la convocatoria emitida por la Coordinación General de Deportes, esta jornada de evaluación se llevará a cabo el próximo 20 de febrero en la cancha de voleibol de arena ubicada en la Unidad Deportiva UAdeC Unidad Sureste, espacio donde se desarrollan los entrenamientos y procesos formativos de los equipos representativos.

El objetivo de esta actividad es detectar nuevos talentos que puedan integrarse al programa deportivo universitario de cara a futuras competencias estatales, regionales y nacionales. La invitación está abierta tanto para jugadoras como para jugadores que actualmente formen parte de la comunidad estudiantil y que tengan interés en participar en el proceso de selección.

Las visorías estarán divididas en dos horarios: la rama femenil tendrá su sesión de 16:00 a 18:00 horas, mientras que la evaluación para la rama varonil se realizará de 18:00 a 20:00 horas. Durante este periodo, el cuerpo técnico observará aspectos como fundamentos técnicos, desplazamientos, coordinación y desempeño en situaciones de juego.