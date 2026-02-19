UAdeC realizará Try Out de voleibol de playa para estudiantes este 20 de febrero

/ 19 febrero 2026
    La rama femenil y varonil tendrá horarios distintos durante la jornada de evaluación. FOTO: FB/LOBOS UADEC

La visoría está dirigida a estudiantes de bachillerato y licenciatura interesados en integrarse a las selecciones universitarias

La práctica del voleibol de playa volverá a tener actividad dentro de la Universidad Autónoma de Coahuila con la realización de un Try Out dirigido a estudiantes de nivel bachillerato y licenciatura interesados en integrarse a las selecciones universitarias en ambas ramas.

De acuerdo con la convocatoria emitida por la Coordinación General de Deportes, esta jornada de evaluación se llevará a cabo el próximo 20 de febrero en la cancha de voleibol de arena ubicada en la Unidad Deportiva UAdeC Unidad Sureste, espacio donde se desarrollan los entrenamientos y procesos formativos de los equipos representativos.

El objetivo de esta actividad es detectar nuevos talentos que puedan integrarse al programa deportivo universitario de cara a futuras competencias estatales, regionales y nacionales. La invitación está abierta tanto para jugadoras como para jugadores que actualmente formen parte de la comunidad estudiantil y que tengan interés en participar en el proceso de selección.

Las visorías estarán divididas en dos horarios: la rama femenil tendrá su sesión de 16:00 a 18:00 horas, mientras que la evaluación para la rama varonil se realizará de 18:00 a 20:00 horas. Durante este periodo, el cuerpo técnico observará aspectos como fundamentos técnicos, desplazamientos, coordinación y desempeño en situaciones de juego.

Las visorías se realizarán en la cancha de arena de la Unidad Deportiva UAdeC Unidad Sureste. FOTO: FB/LOBOS UADEC

El entrenador responsable del proceso será Alejandro Castillón, quien dará seguimiento a los aspirantes que cumplan con los requisitos necesarios para integrarse a los entrenamientos formales del representativo universitario. Además, se informó que las y los interesados podrán solicitar información adicional directamente con el entrenador a través del número telefónico 844 198 3211.

Con este tipo de actividades, la institución busca fortalecer sus equipos deportivos y ampliar las oportunidades de participación para estudiantes que deseen representar a la universidad en disciplinas de conjunto. El voleibol de playa forma parte de las disciplinas que han tenido presencia en competencias del Consejo Nacional del Deporte de la Educación (CONDDE), por lo que el proceso de captación resulta clave para la continuidad del programa.

Las autoridades deportivas universitarias reiteraron la invitación a la comunidad estudiantil para asistir a esta jornada de evaluación, que marca el inicio del proceso de integración para la próxima temporada competitiva.

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

