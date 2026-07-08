“Mi caso quedó absuelto”: aclara exalcalde de Monclova

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    “Mi caso quedó absuelto”: aclara exalcalde de Monclova
    Gerardo García Castillo afirmó que la resolución absolutoria evitó que se generaran antecedentes penales, aunque dijo que el proceso afectó a su familia. REDES SOCIALES

Gerardo García comentó que la Fiscalía determinó que no existían elementos suficientes para continuar con el proceso en su contra

El exalcalde de Monclova, Gerardo García Castillo, aclaró que el procedimiento que enfrentó en 2023 sí concluyó mediante un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, pero con una resolución absolutoria.

Luego de la detención de la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, VANGUARDIA realizó un recuento de otros alcaldes que en años anteriores enfrentaron procesos derivados de investigaciones de la Fiscalía Especializada en Hechos de Corrupción.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-caen-5-exalcaldes-por-corrupcion-en-7-anos-CD21993265

Uno de esos casos fue el de Gerardo García Castillo, quien gobernó Monclova de 2014 a 2017. A inicios de 2023 fue detenido para enfrentar cargos por presunto ejercicio ilegal de atribuciones relacionado con adquisiciones.

De acuerdo con el exalcalde, la causa penal por la que permaneció varios días en el área de procesados del Cereso de Saltillo concluyó mediante un acuerdo con la autoridad investigadora.

Explicó que el procedimiento terminó porque las autoridades determinaron que no existían elementos suficientes para continuar con la investigación. Esto derivó en una resolución absolutoria y evitó la generación de antecedentes penales.

Recordó que, a diferencia del caso de Tania Flores, su detención lo tomó por sorpresa y aseguró que desconocía la investigación. Consideró que esa circunstancia también influyó en la resolución emitida por el juez el 15 de abril de 2024.

Aunque el fallo fue absolutorio y no se ordenó reparación alguna por un presunto daño al municipio, García Castillo señaló que el proceso tuvo consecuencias para él y su familia.

”Yo no tengo antecedentes penales porque no hubo pruebas suficientes ni nada por el estilo, pero al final el daño que se causa en la familia es grande”, recordó.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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