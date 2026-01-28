Recorte en Lear está ligado a cambios en producción de GM: Secretario de Economía

El secretario de Economía de Coahuila, Luis Olivares Martínez, confirmó el reajuste de 200 trabajadores en la empresa Lear, quienes laboraban en una operación ligada a la línea de General Motors que fue detenida, mientras que el resto de las plantas y operaciones de la compañía continúan de manera normal y sin afectaciones.

En días recientes, a través de redes sociales se dio a conocer el posible reajuste de personal en Lear. La información fue confirmada este miércoles por la mañana por el presidente de Coparmex Coahuila Sureste, Alfredo López Villarreal.

TE PUEDE INTERESAR: Reajuste en Lear impactará a 200 trabajadores automotrices en Coahuila: Coparmex

Posteriormente, el secretario de Economía ratificó la veracidad de los datos y explicó que se trata de una operación directamente vinculada a la línea de GM que suspendió actividades.

“Estamos hablando de 200 posiciones. La Secretaría del Trabajo ya está activando el protocolo de acompañamiento para estos casos. Lear nos reporta que sus demás plantas y operaciones continúan de manera normal y sin afectación”, señaló.

Cabe destacar que este es el segundo recorte de personal confirmado entre los proveedores de GM Ramos Arizpe, luego de que la armadora eliminara su segundo turno en la planta de ensamble. El primer ajuste se registró la semana pasada en la empresa Martinrea, donde se aplicó un recorte de 250 trabajadores.

Como se recordará, a mediados de enero General Motors realizó un reajuste de mil 900 trabajadores en su planta de Ramos Arizpe, como parte de la transición de su operación a un solo turno, con el objetivo de alinear la producción de vehículos eléctricos ante una menor demanda del mercado. En ese momento, la empresa señaló que se trató de una decisión difícil, pero necesaria para mantener la operación eficiente y continuar siendo competitiva.