Monclova abre inscripciones para los Cursos de Verano 2026; buscan ofrecer espacios seguros durante las vacaciones

MONCLOVA, COAH.- Con actividades deportivas, culturales, artísticas y recreativas, el Gobierno Municipal de Monclova presentó el programa de Cursos de Verano 2026, una opción para que niñas y niños aprovechen el periodo vacacional en espacios seguros mientras sus padres trabajan. El alcalde Carlos Villarreal Pérez informó que el programa será posible gracias al trabajo coordinado entre el DIF Monclova, las direcciones de Deportes, Arte y Cultura, así como el Sistema Municipal de Bibliotecas, con actividades distribuidas en distintas sedes de la ciudad.

Explicó que este año la oferta será similar a la de ediciones anteriores, aunque la Unidad Deportiva Nora Leticia Rocha no podrá utilizarse en su totalidad debido a los trabajos de remodelación que actualmente se realizan en sus instalaciones. Destacó que, además del personal municipal, participarán especialistas, instructores y artistas locales y de la región, quienes impartirán talleres y actividades enfocadas en fortalecer el desarrollo deportivo, cultural, artístico, científico y tecnológico de los menores, con costos accesibles para las familias.

Durante la presentación realizada en las instalaciones del DIF Monclova, la presidenta honoraria del organismo, Mavi Sosa, señaló que estos cursos buscan ofrecer una alternativa para que los menores disfruten unas vacaciones productivas, alejados del uso excesivo de la televisión y los dispositivos electrónicos. Detalló que el DIF ofrecerá tres modalidades. La primera será en Casa Meced, ubicada en la zona oriente, donde del 20 de julio al 7 de agosto se impartirán manualidades, juegos recreativos y actividades educativas de lunes a viernes, de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía. La segunda opción será el CEDIF Sur, con horario de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, donde, además de actividades recreativas, habrá disciplinas como básquetbol, fútbol y atletismo. Agregó que el servicio regular de guardería del DIF ya agotó sus lugares debido a la alta demanda registrada. Para inscribir a los menores será necesario presentar la CURP del niño o niña, copia de la identificación oficial del padre, madre o tutor y un comprobante de domicilio. Debido a que el cupo es limitado, las autoridades invitaron a las familias a realizar su registro lo antes posible.

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