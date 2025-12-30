Monclova: abuelitas celebran en asilo y recuerdan que la vida debe disfrutarse

/ 30 diciembre 2025
    Monclova: abuelitas celebran en asilo y recuerdan que la vida debe disfrutarse
    Las residentes del asilo celebraron juntas la Navidad, organizando convivencias y compartiendo mensajes de esperanza. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Adultas mayores del Asilo de Ancianos comparten reflexiones de fe, gratitud y alegría durante las celebraciones decembrinas

MONCLOVA, COAH.- Entre luces decembrinas, sonrisas compartidas y palabras nacidas de la experiencia, las adultas mayores que residen en el Asilo de Ancianos enviaron un mensaje claro y conmovedor en esta temporada navideña: vivir cada día con gratitud, fe y alegría, porque la vida es solo una y debe aprovecharse.

Durante los últimos días de 2025, las residentes han vivido un ambiente de armonía y convivencia, organizando sus propias celebraciones, compartiendo la cena y festejando juntas como una gran familia. Ellas mismas participan en los preparativos y destacan el trato cercano y respetuoso que reciben por parte del personal del asilo.

$!Las adultas mayores participan activamente en los preparativos de las fiestas decembrinas.
Las adultas mayores participan activamente en los preparativos de las fiestas decembrinas. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

“Estamos muy a gusto aquí. Organizamos nuestras fiestas, compramos lo de la cena y convivimos entre nosotras. Todo se hace con cariño y estamos tranquilas”, expresó Amavilia Campos, una de las residentes.

Con serenidad y voz firme, Amavilia compartió un mensaje dirigido especialmente a las nuevas generaciones, recordando que la vida no debe darse por sentada.

“La vida es una sola y hay que vivirla. No sabemos si mañana estaremos o no, por eso hay que disfrutarla, agradecerle a Dios y seguir adelante”, dijo.

Relató que su ingreso al asilo fue una decisión personal, tomada tras quedarse sola, y aclaró que nadie la obligó. Hoy, asegura, se siente tranquila y en paz.

$!Las residentes destacaron el ambiente de armonía, el trato humano del personal y el apoyo ciudadano.
Las residentes destacaron el ambiente de armonía, el trato humano del personal y el apoyo ciudadano. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

“Yo decidí venir aquí. Tengo cinco hijos, pero estaba sola. Aquí estoy bien, me cuidan, me atienden y no me falta nada. Gracias a Dios estoy tranquila”, compartió.

Las residentes también resaltaron el trato humano del personal y de las enfermeras, quienes se mantienen al pendiente de su salud, alimentación y bienestar, además de organizar actividades y celebraciones especiales en fechas como la Navidad.

Asimismo, señalaron que durante estas semanas han recibido múltiples muestras de cariño por parte de la ciudadanía, a través de donaciones de alimentos, artículos de higiene, ropa y otros apoyos.

“Siempre hay personas de buen corazón que vienen a visitarnos, nos traen despensas, artículos de aseo o ropa. No nos dejan solas y eso se agradece mucho”, comentaron.

Por su parte, Celia Guadalupe de la Garza Sánchez, administradora del asilo, informó que se continúa trabajando en la renovación de espacios y camas, ya que existe una lista de espera de personas que desean ingresar de manera voluntaria, proceso que es evaluado por el patronato y conforme a indicaciones médicas.

Entre risas, charlas y momentos de reflexión, las abuelitas dejaron un mensaje sencillo pero profundo: vivir con fe, valorar cada instante y no dejar pasar la vida sin disfrutarla, recordando que el amor, la gratitud y la compañía son lo más importante.

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

