Monclova: abuelitas celebran en asilo y recuerdan que la vida debe disfrutarse
Adultas mayores del Asilo de Ancianos comparten reflexiones de fe, gratitud y alegría durante las celebraciones decembrinas
MONCLOVA, COAH.- Entre luces decembrinas, sonrisas compartidas y palabras nacidas de la experiencia, las adultas mayores que residen en el Asilo de Ancianos enviaron un mensaje claro y conmovedor en esta temporada navideña: vivir cada día con gratitud, fe y alegría, porque la vida es solo una y debe aprovecharse.
Durante los últimos días de 2025, las residentes han vivido un ambiente de armonía y convivencia, organizando sus propias celebraciones, compartiendo la cena y festejando juntas como una gran familia. Ellas mismas participan en los preparativos y destacan el trato cercano y respetuoso que reciben por parte del personal del asilo.
“Estamos muy a gusto aquí. Organizamos nuestras fiestas, compramos lo de la cena y convivimos entre nosotras. Todo se hace con cariño y estamos tranquilas”, expresó Amavilia Campos, una de las residentes.
Con serenidad y voz firme, Amavilia compartió un mensaje dirigido especialmente a las nuevas generaciones, recordando que la vida no debe darse por sentada.
“La vida es una sola y hay que vivirla. No sabemos si mañana estaremos o no, por eso hay que disfrutarla, agradecerle a Dios y seguir adelante”, dijo.
Relató que su ingreso al asilo fue una decisión personal, tomada tras quedarse sola, y aclaró que nadie la obligó. Hoy, asegura, se siente tranquila y en paz.
“Yo decidí venir aquí. Tengo cinco hijos, pero estaba sola. Aquí estoy bien, me cuidan, me atienden y no me falta nada. Gracias a Dios estoy tranquila”, compartió.
Las residentes también resaltaron el trato humano del personal y de las enfermeras, quienes se mantienen al pendiente de su salud, alimentación y bienestar, además de organizar actividades y celebraciones especiales en fechas como la Navidad.
Asimismo, señalaron que durante estas semanas han recibido múltiples muestras de cariño por parte de la ciudadanía, a través de donaciones de alimentos, artículos de higiene, ropa y otros apoyos.
“Siempre hay personas de buen corazón que vienen a visitarnos, nos traen despensas, artículos de aseo o ropa. No nos dejan solas y eso se agradece mucho”, comentaron.
Por su parte, Celia Guadalupe de la Garza Sánchez, administradora del asilo, informó que se continúa trabajando en la renovación de espacios y camas, ya que existe una lista de espera de personas que desean ingresar de manera voluntaria, proceso que es evaluado por el patronato y conforme a indicaciones médicas.
Entre risas, charlas y momentos de reflexión, las abuelitas dejaron un mensaje sencillo pero profundo: vivir con fe, valorar cada instante y no dejar pasar la vida sin disfrutarla, recordando que el amor, la gratitud y la compañía son lo más importante.