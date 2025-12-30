Monclova: abuelitas celebran en asilo y recuerdan que la vida debe disfrutarse

MONCLOVA, COAH.- Entre luces decembrinas, sonrisas compartidas y palabras nacidas de la experiencia, las adultas mayores que residen en el Asilo de Ancianos enviaron un mensaje claro y conmovedor en esta temporada navideña: vivir cada día con gratitud, fe y alegría, porque la vida es solo una y debe aprovecharse. Durante los últimos días de 2025, las residentes han vivido un ambiente de armonía y convivencia, organizando sus propias celebraciones, compartiendo la cena y festejando juntas como una gran familia. Ellas mismas participan en los preparativos y destacan el trato cercano y respetuoso que reciben por parte del personal del asilo. TE PUEDE INTERESAR: Olvida poner el freno y su propio auto la atropella en Monclova

“Estamos muy a gusto aquí. Organizamos nuestras fiestas, compramos lo de la cena y convivimos entre nosotras. Todo se hace con cariño y estamos tranquilas”, expresó Amavilia Campos, una de las residentes. Con serenidad y voz firme, Amavilia compartió un mensaje dirigido especialmente a las nuevas generaciones, recordando que la vida no debe darse por sentada. “La vida es una sola y hay que vivirla. No sabemos si mañana estaremos o no, por eso hay que disfrutarla, agradecerle a Dios y seguir adelante”, dijo. Relató que su ingreso al asilo fue una decisión personal, tomada tras quedarse sola, y aclaró que nadie la obligó. Hoy, asegura, se siente tranquila y en paz.