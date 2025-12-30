Olvida poner el freno y su propio auto la atropella en Monclova

Monclova
/ 30 diciembre 2025
    Olvida poner el freno y su propio auto la atropella en Monclova
    Paramédicos de la Cruz Roja brindan atención prehospitalaria a la mujer lesionada tras el accidente en la colonia Guadalupe. FOTO: ARCHIVO

El accidente también dejó daños materiales luego de que el vehículo sin control chocara contra otro automóvil estacionado en la vía pública

MONCLOVA, COAH.- — Una mujer de 63 años resultó con diversas lesiones luego de un inusual accidente registrado la tarde-noche del lunes en la colonia Guadalupe de Monclova, donde su propio vehículo terminó arrollándola tras quedar mal estacionado.

El incidente ocurrió alrededor de las 18:30 horas sobre la calle Jamaica, en el cruce con República del Salvador y Uruguay, justo frente a las instalaciones de una televisora. De acuerdo con la información recabada en el lugar, la afectada descendió de su automóvil sin asegurarse de activar correctamente el freno de estacionamiento, lo que provocó que la unidad comenzara a avanzar de manera repentina.

En cuestión de segundos, el vehículo se desplazó sin control y golpeó a la conductora, quien no logró ponerse a salvo. El impacto la derribó, causándole diversas lesiones que requirieron atención prehospitalaria. Vecinos del sector, al percatarse de lo ocurrido, solicitaron apoyo inmediato a los servicios de emergencia.

Elementos de la Policía Municipal arribaron al sitio para brindar auxilio y asegurar el área, mientras solicitaban el apoyo de una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana. Paramédicos evaluaron a la mujer, identificada como Beatriz ¨N¨, y determinaron que requería una valoración médica más detallada, por lo que se mantuvo a la espera de su traslado a una clínica local para recibir atención especializada.

Además de las lesiones sufridas por la mujer, el percance dejó daños materiales, ya que el vehículo involucrado terminó impactándose contra otro automóvil que se encontraba estacionado en el lugar. Los agentes municipales tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes para documentar el accidente.

De acuerdo con la versión proporcionada por la propia afectada, el incidente fue completamente accidental y se derivó de no haber asegurado adecuadamente el freno del automóvil antes de descender. No se reportó la participación de terceros ni la intervención de otros vehículos en movimiento al momento del hecho.

La zona permaneció bajo resguardo de las autoridades durante varios minutos, mientras se realizaban las labores de atención y se despejaba la vialidad.

(Con información de medios locales)

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

