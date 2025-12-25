Torreón: Unidad de Prevención y CCI Laguna unen esfuerzos contra la violencia

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de fortalecer el diseño y la ejecución de políticas públicas orientadas a la prevención de la violencia, la Unidad de Prevención Social de la Violencia del Municipio de Torreón y el Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) Laguna firmaron un convenio de colaboración que permitirá focalizar acciones en zonas de mayor riesgo social.

José Armando González Murillo, director de la Unidad de Prevención Social de la Violencia, explicó que este acuerdo facilitará intervenciones más oportunas y estratégicas, al concentrar esfuerzos en los puntos donde se han identificado mayores factores de riesgo y focos prioritarios de atención.

La alianza contempla el intercambio de información, diagnósticos, evidencia técnica y mapas de calor, así como el seguimiento y evaluación constante de las estrategias implementadas por el gobierno municipal, con el fin de incrementar su impacto social y efectividad.

González Murillo destacó que la suma de capacidades técnicas y experiencia entre ambas instituciones permitirá fortalecer las acciones de prevención de la violencia y la incidencia delictiva, además de mejorar la toma de decisiones basadas en datos.