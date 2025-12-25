Torreón: Unidad de Prevención y CCI Laguna unen esfuerzos contra la violencia

Torreón
/ 25 diciembre 2025
    Torreón: Unidad de Prevención y CCI Laguna unen esfuerzos contra la violencia
    Autoridades municipales y representantes del CCI Laguna durante la firma del convenio de colaboración. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

El acuerdo permitirá compartir información y diagnósticos para mejorar la toma de decisiones

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de fortalecer el diseño y la ejecución de políticas públicas orientadas a la prevención de la violencia, la Unidad de Prevención Social de la Violencia del Municipio de Torreón y el Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) Laguna firmaron un convenio de colaboración que permitirá focalizar acciones en zonas de mayor riesgo social.

José Armando González Murillo, director de la Unidad de Prevención Social de la Violencia, explicó que este acuerdo facilitará intervenciones más oportunas y estratégicas, al concentrar esfuerzos en los puntos donde se han identificado mayores factores de riesgo y focos prioritarios de atención.

La alianza contempla el intercambio de información, diagnósticos, evidencia técnica y mapas de calor, así como el seguimiento y evaluación constante de las estrategias implementadas por el gobierno municipal, con el fin de incrementar su impacto social y efectividad.

González Murillo destacó que la suma de capacidades técnicas y experiencia entre ambas instituciones permitirá fortalecer las acciones de prevención de la violencia y la incidencia delictiva, además de mejorar la toma de decisiones basadas en datos.

$!El convenio busca fortalecer estrategias basadas en datos y evidencia social.
El convenio busca fortalecer estrategias basadas en datos y evidencia social. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Por su parte, Marco Zamarripa González, titular del CCI Laguna, subrayó la relevancia de poner a disposición la información con la que cuenta el organismo para apoyar el diseño de estrategias enfocadas, entre otros temas, en la atención y prevención de la violencia familiar.

Agregó que ya se trabaja en un proyecto piloto que iniciará el próximo año, orientado a la reeducación preventiva de la población masculina, como una vía para reducir la violencia al interior de los hogares.

Con esta colaboración interinstitucional, la Administración Municipal encabezada por el alcalde Román Alberto Cepeda González busca reforzar el tejido social, fomentar la participación ciudadana y atender de manera integral las causas de la violencia desde una perspectiva social y comunitaria.

