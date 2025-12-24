Aun con frío, higiene de manos es clave para prevenir enfermedades respiratorias: IMSS Coahuila

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila hizo un llamado a la población a no descuidar las medidas básicas de higiene, en particular el lavado constante de manos, aun cuando las temperaturas se mantengan bajas, ya que durante la temporada invernal se incrementa la incidencia de enfermedades respiratorias que pueden transmitirse con facilidad, incluso a través de un simple saludo.

La auxiliar de enfermera general de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 82, Nora Hernández Esparza, explicó que en esta época del año es común el aumento de casos de gripe, tos y otros padecimientos provocados por microorganismos que ingresan al cuerpo por contacto directo de mano con mano o al permanecer en espacios cerrados, hacinados y con poca ventilación.

Indicó que, por ello, el aseo de las extremidades superiores debe realizarse cuantas veces sea posible, ya que la transmisión de virus y bacterias ocurre con frecuencia al saludar a otras personas o al tocar objetos de uso cotidiano como barandales, puertas, teléfonos celulares y dinero en efectivo, acciones que forman parte de la vida diaria.

Hernández Esparza subrayó que el lavado de manos, combinado con el uso de cubrebocas y el distanciamiento social, contribuye de manera importante a evitar la diseminación de virus que pueden provocar desde resfriados comunes e infecciones de garganta hasta COVID-19. Señaló que cuando las manos se encuentran sucias, los microorganismos entran al organismo y se convierten en enfermedades.

Asimismo, detalló que la técnica correcta para una adecuada higiene consiste en humedecer las manos, aplicar jabón y frotar durante al menos 20 segundos, tallando entre los dedos, las uñas y el dorso; posteriormente se debe enjuagar bien y secar con una toalla limpia. Recomendó también retirar relojes, anillos y joyas durante el proceso, ya que estos objetos suelen ser portadores de gérmenes, además de mantenerlos limpios de manera constante.

Como medida complementaria, señaló que el uso de alcohol gel al 70 por ciento es una opción eficaz cuando no se dispone de agua y jabón, destacando que existen presentaciones prácticas para llevar en el bolsillo o bolso.

Finalmente, la enfermera del IMSS exhortó a fomentar el hábito del lavado de manos entre niñas y niños, e insistió en que el cuidado de la salud debe mantenerse en todo momento, más allá del clima o de las condiciones de comodidad de las personas.